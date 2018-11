Tensiuni in Marea Neagra: Rusia confirma ca a capturat nave ucrainene, Porosenko vrea legea martiala, sedinta de urgenta la ONU

Ziare.

Reprezentantii FSB au declarat ca demarat aceasta actiune deoarece navele ucrainene au intrat ilegal in apele sale teritoriale, ignorand avertismentele.Agentia RIA a relatat ca trei marinari ucraineni au fost raniti in urma incidentului.In replica, presedintele ucrainean Petro Porosenko a declarat luni ca va propune Parlamentului de la Kiev sa instaureze legea martiala. Parlamentul ucrainean urmeaza sa decida in cursul zilei daca va aproba masura.Ingrijorarea in legatura cu situatia din Marea Neagra se resimte la nivel mondial. Ambasadorul Statelor Unite la ONU, Nikki Haley, a anuntat ca va avea loc o reuniune de urgenta a Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite luni, la ora 11:00.Rusia si Ucraina s-au acuzat reciproc ca au incalcat legile maritime internationale duminica, dupa ce autoritatile ruse au incercat sa opreasca doua nave de lupta si un remorcher din Ucraina sa navigheze in jurul Crimeei in drumul spre un port ucrainean.