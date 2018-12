Tensiuni intre Rusia si Ucraina: Imagini din satelit arata sute de tancuri si mii de camioane rusesti la granita

Ziare.

"Imagini din satelit de pe Google Earth, realizate in luna noiembrie, arata prezenta a sute de tancuri de lupta rusesti la noua baza militara de la periferia orasului Kamensk-Sahtinski", mentioneaza agentia de presa citata, cu referire la publicatia Defence Blog La aceasta mare baza militara, situata la numai 18 km de granita ucraineana in dreptul regiunii Donbas, se afla sute de tancuri T-64 si T-62M, mii de camioane militare, sisteme de artilerie si alte echipamente militare.Anterior, seful Statului Major al fortelor ucrainene, generalul Viktor Mujenko, declarase intr-un interviu acordat Reuters ca, din luna august, armata rusa si-a consolidat in mod semnificativ fortele la frontiera cu Ucraina, ceea ce reprezinta o amenintare militara fara precedent de la anexarea peninsulei Crimeea in 2014.In sprijinul afirmatiei sale, generalul ucrainean a prezentat mai multe imagini din satelit care arata prezenta tancurilor rusesti T-62 M la 18 km de granita ucraineana, unde numarul lor a crescut de la 93 la 250 intre mijlocul lunii septembrie si 1 octombrie.In opinia sa, aceasta este o dovada a consolidarii concertate de forte ruse inainte de 25 noiembrie, cand garzile de coasta ruse au oprit cu forta si sechestrat trei nave militare ucrainene in apropiere de stramtoarea Kerci, dupa ce au deschis focul asupra lor, o actiune ce a provocat temeri conducerii ucrainene ca acest incident ar putea fi precursorul unei invazii de amploare.Presedintele ucrainean Petro Porosenko l-a acuzat pe omologul sau rus Vladimir Putin ca doreste sa anexeze intreaga Ucraina . In urma acestui incident naval, Kievul a instituit legea martiala pe o perioada de 30 de zile in zonele cele mai vulnerabile.Sambata, pe podul peste stramtoarea Kerci, care asigura legatura intre Rusia si peninsula Crimeea, a fost vazut un convoi motorizat de tenhnica ruseasca indreptandu-se spre Crimeea, conform agentiei de presa Unian.