Tensiunile dintre Rusia si Ucraina cresc in Marea Azov: Intalnire periculoasa intre nave de razboi

Ziare.

com

Ucraina acuza Rusia ca a incercat sa dirijeze navele pentru a iesi din largul Crimeei. Incidentul a provocat cresterea tensiunilor dintre Ucraina si Rusia in ceea ce priveste Marea Azov, in care ambele tari au drept de navigare, relateaza Reuters si BBC Marina ucraineana a emis un comunicat prin care transmite ca Rusia a "actionat agresiv" impotriva a trei nave care navigau spre Mariupol. Rusia a acuzat Ucraina de "actiuni provocatoare", motivand ca navele erau in apele teritoriale rusesti.Administratia de la Moscova a transmis ca remorcherul si cele doua nave de razboi, Berdyansk si Nikopol, incercau sa "creeze un motiv de conflict in regiune".In urma incidentului, remorcherul ucrainean Yana Kapu a suferit daune la motor."Navele au intrat ilegal intr-o zona inchisa temporar din apele teritoriale ale Rusiei", au transmis reprezentantii Serviciilor Secrete ruse (FSB) printr-un comunicat.Administratia de la Kiev a declarat ca informase Rusia cu privire la planul de navigare al navelor.