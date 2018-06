Ucraina a adoptat o lege anticoruptie ca sa obtina bani de la FMI

Ziare.

com

Insa tot joi, parlamentarii ucrainieni au votat in favoarea demiterii lui Oleksandr Daniliuk, ministrul Finantelor, care a acuzat ca i s-a cerut sa tolereze "coruptia politica".Fondul Monetar International a anuntat ca va evalua daca legea garanteaza crearea unei instante independente si de incredere, dar si-a exprimat si ingrijorarea in legatura cu demiterea lui Daniliuk.Noua lege ar avea rolul de a proteja instanta anticoruptie de presiuni politice si tentative de corupere, in conditiile in care coruptia endemica ramane un factor ce descurajeaza investitorii straini.Presedintele ucrainean Petro Porosenko a catalogat legea drept un test decisiv pentru capacitatea tarii de a combate coruptia, adaugand ca aprobarea legii reprezinta o victorie pentru Ucraina.