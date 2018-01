Ucraina a adoptat o lege ce considera ocupatie rusa razboiul din Est. Rusia o acuza ca pregateste un razboi

Ziare.

Legea, aprobata de 280 de deputati ucraineni, denunta o "agresiune armata rusa" si califica "teritorii temporar ocupate" republicile populare autoproclamate Donetk (DNR) si Lugansk (LNR) in estul Ucrainei, relateaza AFP.Votat la mai putin de o luna dupa decizia Washingtonului de a autoriza livrarea de arme letale Ucrainei , textul prevede ca armata ucraineana sa preia de acum conducerea operatiunilor in zona de conflict, care era pana acum incredintata serviciilor de securitate.Kievul si occidentalii acuza Rusia ca ii sustine militar pe rebelii prorusi din estul Ucrainei, ceea ce Moscova dezminte cu vehementa."Vom continua sa deschidem calea pentru reintegrarea teritoriilor ucrainene ocupate", a scris pe Twitter presedintele ucrainean Petro Porosenko dupa adoptarea legii.La randul lor, rebelii ucraineni si Rusia au criticat cu fermitate textul adoptat.Aceasta lege "contrazice toate acordurile de la Minsk (...) si va permite sa se lase mana libera clicii militare ucrainene", a declarat presei liderul DNR, Alexandr Zaharcenko."Parlamentul ucrainean (...) a pus practic capat acordurilor de la Minsk votand aceasta lege gresita", a afirmat, la randul sau, Konstantin Kossatcev, presedintele Comisiei pentru Afaceri Externe a Consiliului Federatiei, camera superioara a parlamentului rus.Cu adoptarea acestei legi, presedintele ucrainean Petro Porosenko "se doteaza cu puteri nelimitate apropiate de cele ale unui dictator pentru a reprima orice actiune de contestare", se arata intr-un comunicat difuzat de Ministerul Afacerilor de Externe rus."Nu se poate numi aceasta altfel decat pregatiri pentru un nou razboi", se mai arata in comunicatul MAE rus, care avertizeaza impotriva unei "escaladari periculoase" a situatiei din Ucraina si a "consecintelor imprevizibile pentru pacea si securitatea in lume"."Kievul ingroapa astfel acordurile de la Minsk si toate mecanismele disponibile pentru cautare de solutii reciproc acceptabile in vederea solutionarii crizei ucrainene", acuza diplomatia rusa.Acordurile semnate la Minsk in februarie 2015, cu medierea Rusiei, a Frantei si Germaniei, au condus la o scadere a intensitatii luptelor, dar fara progrese spre o solutionare politica a conflictului.Conflictul, care a izbucnit dupa destituirea presedintelui prorus Viktor Ianukovici in urma unei miscari de protest proeuropene la Kiev si dupa anexarea de catre Rusia a Peninsulei ucrainene Crimeea, s-a soldat cu peste 10.000 de morti din aprilie 2014. Armistitiile anuntate in mod constant sunt incalcate aproape intotdeauna, cele doua parti acuzandu-se reciproc de incalcarea lor.