Ucraina doreste un ''triunghi energetic'' impreuna cu SUA si Polonia

Zelenski (foto stanga) a facut aceasta declaratie in fata presei alaturi de omologul sau polonez Andrzej Duda, informeaza AFP.Presedintele ucrainean a reafirmat cu acest prilej, pe care l-a calificat drept ''inacceptabil'' si ''un pericol pentru toata Europa''.Compania poloneza de gaze PGNiG a anuntat saptamana aceasta achizitia unei cantitati de gaze naturale lichefiate din SUA, acest transport urmand sa soseasca in Polonia in noiembrie si a fost deja revandut companiei ucrainene Energy Resources of Ukraine (ERU).Pe de alta parte, cei doi presedinti au spus ca doresc amandoi eliminarea tensiunilor dintre tarile lor, tensiuni pe care Zelenski le-a descris drept un ''cadou pentru dusmanii nostri''. Acestea sunt legate mai ales de interdictia dictata de autoritatile ucrainene privind exhumarea victimelor poloneze ale masacrelor comise de nationalistii ucraineni in al Doilea Razboi Mondial.. El a evocat formarea sub patronajul celor doi sefi de stat a unui grup de lucru ucraineano-polonez pentru studiul istoriei si a vorbit de asemenea despre un proiect de ridicare a unui ''monument al reconcilierii'' la granita dintre cele doua tari.La randul sau, presedintele Duda a afirmat ca doreste casi ca Zelenski, ''un om tanar pentru un presedinte'', sa-si realizeze proiectele politice pentru ca tara sa ''sa faca parte din lumea libera, din lumea democratica''.