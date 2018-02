Ucraina isi cere in instanta de la Haga apele teritoriale si resursele confiscate de Rusia

Ziare.

"Memoriul stabileste cain Marea Neagra, Marea Azov si stramtoarea Kerci" se arata intr-o declaratie a ministerului, care precizeaza ca Ucraina acuza Rusia de "furtul resurselor energetice si piscicole ale Ucrainei, in detrimentul mijloacelor de trai ale pescarilor ucraineni, si de blocarea traficului catre porturile ucrainene, prin construirea unui pod peste stramtoarea Kerci".Constructia podului de 19 km care leaga Crimeea de Rusia urmeaza sa se incheie anul acesta. Stramtoarea Kerci este singura cale de acces maritim din Marea Neagra catre porturile ucrainene de la Marea Azov.Crimeea a fost anexata de Rusia in 2014, dupa un referendum local nerecunoscut international.Ministerul rus de externe nu a comentat deocamdata depunerea memorandumului ucrainean.Procedura de arbitraj conform UNCLOS a fost initiata de Ucrania in septembrie 2016.