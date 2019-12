Ucraina: Mii de oameni protesteaza, cu o zi inainte de intalnirea Putin-Zelenski

Ziare.

Manifestantii, care a raspuns la apelul venit in special de la partidul fostului presedinte Petro Perosenko, s-au reunit in centrul capitalei pentru aceasta pentru aceasta adunare denumita 'Linii rosii pentru Zelenski'.Militanti ai partidului de extrema-dreapta Svoboda au fost de asemenea prezenti, numerosi participanti afisand pancarte pe care era scris 'Nu capitularii' si 'Gazul rusesc, funia din jurul gatului'."Mi-e teama de rezultatele (summitului). Nu astept nimic bun de la presedintele nostru deoarece este o persoana slaba (...) Mi-e teama ca vinde interesele statului". a declarat pentru AFP Anna Gnilitka, fermiera de 47 de ani venita din regiunea Zaporojie (sud-est)."In schimbul gazului ieftin pe care Rusia il poate oferi, Zelenski poate face concesii in privinta chestiunii Donbassului si a statutului sau", a spus la randul sau Oleksandr Zubcenko, un pensionar de 61 de ani.Noua Biserica Ortodoxa Ucraineana, care si-a obtinut in urma cu un an independenta de sub tutela religioasa a Moscovei, a anuntat ca duminica va tine o zi de rugaciuni "pentru o pace justa si pentru victoria poporului nostru si a statului nostru".Volodimir Zelenski si Vladimir Putin se intalnesc luni, la Paris, in prima lor intrevedere, sub o mediere franco-germana, pentru a relansa negocierile de pace in privinta estului Ucrainei, unde razboiul dintre Kiev si separatistii pro-rusi inceput in urma cu peste cinci ani a facut peste 13.000 de morti.Occidentul si Ucraina acuza Moscova ca ii finanteaza si ii inarmeaza pe rebeli, lucru negat de Rusia. Acest summit este extrem de asteptat, dupa trei ani de paralizie a negocierilor la cel mai inalt nivel, chiar daca nu este sperat niciun rezultat real.AGERPRES/(AS - editor: Ionut Mares, editor online: Irina Giurgiu)