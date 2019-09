Ucraina: Parlamentarii au votat impotriva propriei imunitati, o victorie a presedintelui Zelenski: Oamenii trebuie sa fie egali in fata legii

Ziare.

Fost actor de comedie fara experienta politica in trecut, Zelenski a castigat alegerile prezidentiale cu o majoritate covarsitoare in aprilie, pe valul furiei alegatorilor impotriva coruptiei si standardelor de viata scazute din Ucraina.Inainte de aceasta, parlamentarii puteau ramane fara imunitate doar printr-un vot in parlament asupra fiecarui caz individual. Insa noua masura a trecut usor cu 373 de voturi din totalul celor 450 din Parlamentul Ucrainei, unde Zelenski a castigat majoritatea in urma alegerilor anticipate organizate in iulie.", a declarat Aleksandr Dubinski, parlamentar din partea partidului lui Zelenski, Servitorul Poporului. "Este datoria noastra sa votam pentru aceasta lege si sa punem oamenii care se afla in afara acestei sali pe picior de egalitate cu cei care se afla in aceasta sala", a adaugat el.Inaintea votului, presedintele Zelenski a declarat ca, argumentand ca 90% dintre ucraineni doresc acest lucru.In acelasi timp, in opinia oponentilor, ridicarea imunitatii parlamentare ii va face pe parlamentari vulnerabili in fata urmaririlor motivate politic.Sviatoslav Vakarciuk, liderul partidului prooccidental Golos, a declarat ca a votat pentru ridicarea imunitatii parlamentare pentru ca toti oamenii trebuie sa fie egali in fata legii, dar a atentionat Puterea sa nu cedeze tentatiei de a abuza de aceasta schimbare.Noua lege, care dovedeste angajamentul lui Zelenski de a continua reformele, va intra in vigoare la inceputul anului viitor.Partidul lui Zelenski este primul din istoria independenta a Ucrainei care detine singur majoritate in parlament.Zelenski a convocat alegeri parlamentare anticipate in iulie, pentru a-i oferi partidului sau control in parlament si a forma noul guvern.Un sondaj realizat inainte de alegeri, in mai, de Institutul National Democratic arata ca doar 5% dintre ucraineni considerau ca partidele politice reprezinta interesele cetatenilor si numai 3% afirmau ca politicienii le onorau asteptarile. Pe de alta parte, 87% dintre intervievati sustineau ca partidele politice din Ucraina sunt implicate in coruptie.Luni, guvernul lui Zelenski a anuntat o agenda legislativa menita sa aduca mai multe investitii in Ucraina, inclusiv prin ridicarea interdictiei asupra vanzarilor de produse agroalimentare ucrainene.