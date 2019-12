Ucraina si separatistii pro-rusi au incheiat schimbul de prizonieri

Ziare.

Operatiunea a avut loc in regiunea secesionista Donbas.Conform presedintiei de la Kiev, au fost eliberati 76 de prizonieri ucraineni. Initial se astepta eliberarea a 55 de detinuti, in schimbul a 87 de separatisti.Din 2014, in conflictul din Donbas au fost ucisi peste 13.000 de oameni. In prezent, se mai semnaleaza ciocniri sporadice, in ciuda declararii unui armistitiu.Schimbul de prizonieri a fost convenit de presedintii Rusiei si Ucrainei - Vladimir Putin si Volodimir Zelenski - luna aceasta, la un summit organizat la Paris.