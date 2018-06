Ucraina sustine ca o nava militara rusa a fost depistata langa Insula Serpilor

Ziare.

com

Un avion Antonov An-26 al Fortelor Navale ucrainene ar fi depistat in 2 iunie o nava militara rusa dotata cu sisteme de rachete in Marea Neagra, in apropierea frontierei Ucrainei, afirma surse militare citate de site-urile ucrainene Newsme.com.ua si Glavnoe.ua.Imediat, in zona au fost trimise avioane de recunoastere ucrainene, pentru urmarirea navei suspecte.Avioanele ucrainene au survolat nava suspecta la altitudine redusa, in apropierea Insulei Serpilor din Marea Neagra. Nava militara s-a indepartat fara incidente.Administratia de la Moscova respinge insa acuzatiile."Stirea ridicola difuzata de un ziar din Odesa despre interceptarea cu succes a unei nave ruse de atac in Marea Neagra, de catre un avion ucrainean de transport An-26 arata ca umorul inepuizabil al locuitorilor din Odesa este inca viu", a reactionat vineri dupa-amiaza generalul Igor Konasenkov, purtatorul de cuvant al Ministerului rus al Apararii.Tensiunile dintre Rusia si Ucraina s-au amplificat dupa inlaturarea regimului prorus de la Kiev si dupa anexarea regiunii Crimeea. In estul Ucrainei are loc un conflict militar intre separatisti prorusi sustinuti de Moscova si serviciile de securitate ucrainene.