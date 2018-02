Ucraina sustine ca serviciile ruse planuiau incendierea unor scoli romanesti din Cernauti

Romania vrea mai multe informatii, Rusia - nicio reactie

SBU sustine ca un cetatean rus, David Ponomarev, care ar fi planuit comiterea unor "atacuri teroriste" in Mikolaiv in 2015, intentiona acum sa organizeze acte de sabotaj in Mikolaiv si Uzhgorod."Agenti ai SBU au impiedicat comiterea unor actiuni indraznete de provocare in regiunea Cernauti. Autorii, identificati de SBU, primisera din Rusia plati in avans pentru incendierea a doua scoli romanesti din Bucovina", precizeaza Serviciul ucrainean de securitate , referindu-se la nordul Bucovinei, parte a Ucrainei.O strategie similara ar fi fost descoperita si in ce priveste comunitatea maghiara, insa fara distrugeri."Am primit informatii ca Rusia a ordonat lansarea unei campanii subversive pentru dezinformare, sub paravanul organizarii unor dezbateri publice pe tema 'Respectarea drepturilor culturale si etnice ale maghiarilor din regiunea ucraineana Zakarpattia in contextul Articolului 7 al Legii ucrainene a educatiei'. In cursul evenimentului, urmau sa fie lansate apeluri pentru acordarea autonomiei maghiarilor din regiunea Zakarpattia din cauza presupuselor acte de persecutare comise de autoritatile ucrainene.Organizatorii campaniei planuiau sa difuzeze materiale de propaganda pe aceasta tema in presa rusa si sa le distribuie activ pe retele de socializare online. Agenti ai SBU au aflat ca persoana care coordona campania era un reprezentant al unei organizatii cunoscute, in timp ce executantul direct era seful unui fond filantropic din Kiev", a declarat Viktor Kononenko (Foto), directorul adjunct al Serviciului ucrainean de securitate, potrivit agentiei de presa Unian.Serviciul ucrainean de securitate (SBU) nu a dezvaluit ce dovezi detine pentru sustinerea acuzatiilor, care intervin in contextul criticilor privind modul in care drepturile minoritatilor etnice din Ucraina sunt respectate prin noua Lege ucraineana a educatiei.O reactie rapida a venit de la Ministerul roman al Afacerilor Externe care a anuntat ca a ceut detalii suplimentare de la autoritatile ucrainene."Am luat nota cu preocupare de informatiile prezentate public de Serviciul de Securitate al Ucrainei privind tentativele de incediere a unor scoli cu predare in limba romana din regiunea Cernauti. In prezent, intreprindem demersurile necesare privind obtinerea de elemente suplimentare referitoare la circumstantele producerii acestor tentative, precum si a modului in care au actionat autoritatile ucrainene in drept in aceasta situatie", a precizat Ministerul Afacerilor Externe.MAE adauga ca condamna ferm orice actiune indreptata impotriva unor institutii de invatamant cu predare in limba romana din Ucraina.Rusia nu a avut deocamdata nicio reactie la acuzatiile Ucrainei.Relatiile dintre Rusia si Ucraina sunt extrem de tensionate din cauza orientarii prooccidentale a Administratiei de la Kiev. In estul Ucrainei are loc un conflict militar intre serviciile de securitate ucrainene si separatisti prorusi.