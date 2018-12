Ucraina trimite, din nou, nave militare in Marea Azov, la nicio luna dupa incidentul cu Rusia

Ziare.

Ucraina si Rusia au relatii tensionate dupa anexarea in 2014 a peninsulei Crimeea de catre Moscova si conflictul din sud-estul Ucrainei dintre trupele ucrainene si separatistii sustinuti de Rusia, soldat cu peste 10.000 de morti, relateaza Reuters.Disputa s-a amplificat dupa ce Moscova a capturat luna trecuta doua nave mici si un remorcher , cu un echipaj total de 24 de marinari, in largul Crimeii, acuzandu-le ca au intrat in apele teritoriale ruse in timp se indreptau spre Stramtoarea Kerci din Marea Neagra.SUA si Uniunea Europeana au cerut eliberarea marinarilor, iar presedintele Donald Trump si-a anulat o intalnire programata cu omologul rus Vladimir Putin in semn de protest."Agresiunea rusa nu va pune capat planurilor noastre de a crea un grup naval in Marea Azov", a declarat Oleksandr Turcinov, secretar al Consiliului pentru securitate nationala si aparare al guvernului ucrainean, intr-un interviu pentru filiala locala a BBC."Daca ne oprim si ne retragem, Rusia isi va indeplini obiectivul de a ocupa Marea Azov, de a prezenta lumii noile sale frontiere autodeterminate din Marea Neagra, legalizand de facto ocuparea Crimeii", a adaugat el, potrivit BBC News Ucraina.Turcinov a mai spus ca Kievul va invita reprezentanti ai NATO si ai Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) la bord data viitoare, pentru a dovedi ca Ucraina nu incalca niciun fel de reglementari.El nu a precizat cand noi nave ucrainene vor incerca sa treaca prin stramtoarea Kerci, dar a mentionat ca nu va trece mult timp pana atunci.Raspunzand acestor comentarii, purtatoarea de cuvant a MAE rus, Maria Zaharova, a declarat ca intentia Ucrainei de a trimite nave militare prin stramtoarea Kerci este o "provocare".