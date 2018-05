Ucraina urmeaza exemplul SUA si ia masuri impotriva magnatilor rusi

Ziare.

Kievul a anuntat, de asemenea, ca va extinde sanctiunile deja existente impotriva companiilor ruse si entitatilor, pentru a raspunde anexarii Crimeii din 2014 si sustinerii acordate de Kremlin separatistilor din Ucraina de Est, relateaza Reuters."Am decis astazi sa impunem noi sanctiuni, ca cele prezentate de Statele Unite impotriva cetatenilor si entitatilor din Federatia Rusa", a declarat presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, intr-un comunicat, in urma unei reuniuni a Consiliului Securitatii si Apararii.Porosenko nu a mentionat ce entitati au fost vizate sau cand vor intra noile sanctiuni in vigoare.Consiliul Securitatii si al Apararii a informat ca noile sanctiuni vor fi valabile pentru cel putin trei ani si vor include penalitati impotriva deputatilor rusi si a unor oficiali de rang inalt.In luna aprilie, Departamentul american al Trezoreriei a anuntat sanctiuni care vizeaza sapte oameni de afaceri rusi, 12 companii aflate sub controlul acestora si 17 oficiali guvernamentali de la Moscova.Noile sanctiuni ar putea afecta economia Rusiei, in principal sectoarele financiar si energetic, masurile fiind parte a eforturilor Washingtonului contra Moscovei din cauza presupuselor ingerinte in scrutinul prezidential american din 2017.