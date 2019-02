Ucraina va lansa pe Dunare o linie de feribot de-a lungul granitei cu Romania

Ziare.

Linia de feribot pe Dunare va fi inaugurata in vara acestui an la noul punct de trecere a frontierei care face legatura intre satul Orlovka din Ucraina si orasul Isaccea din Romania, a anuntat Autoritatea portuara din Ucraina.Gratie lansarii acestei linii de feribot, distanta unei calatorii intre Ucraina si Romania va fi redusa cu 100 de kilometri si astfelDe asemenea, Autoritatea portuara din Ucraina sustine ca linia de feribot va avea o capacitate de transport de 1.000 de camioane si 250 de autoturisme pentru pasageri pe zi, ceea ce va permite crearea unei noi legaturi de transport in Europa de Est, atragerea de noi investitii si crearea de noi locuri de munca in regiune, transmite mass media din Ucraina, preluata de Xinhua.Realizarea trecerii intre Isaccea, Romania, si Orlovka, Ucraina, este unul din obiectivele anuntate de autoritati inca din anul 1998, atunci cand s-a infiintat Euroregiunea Dunarea de Jos, structura de cooperare transfrontaliera care cuprinde autoritati din Romania (judetele Galati, Braila si Tulcea), Ucraina (regiunea Odessa) si Republica Moldova (raioanele Cahul si Cantemir) . Proiectul a fost intarziat in principal din cauza lipsei acordurilor dintre cele doua state.Amenajarea trecerii este solicitata de comunitatile de pe ambele maluri ale fluviului care considera ca obiectivul ar incuraja turismul si ar duce, implicit, la cresterea nivelului de trai a locuitorilor din aceste comunitati.