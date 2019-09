Un barbat inarmat ameninta ca va arunca in aer un pod din Kiev

Ziare.

com

Necunoscutul, care a tras cateva focuri de arma in aer, "a amenintat cu provocarea unei explozii", a indicat seful politiei din Kiev, Andrii Krascenko, intr-un comunicat. "Noi am lansat o operatiune speciala", a adaugat el.Politia califica acest caz drept "pregatiri pentru un atentat terorist" si a blocat circulatia masinilor si a metroului pe acest pod care traverseaza raul Nipru, a precizat el.Numeroase masini ale politiei si un blindat se aflau la fata locului, a constatat un fotoreporter AFP.Aceasta situatie, in plina ora de varf, a provocat ambuteiaje uriase in capitala ucraineana, unde mai multe poduri leaga centrul orasului de cartiere rezidentiale, dintre care mai multe se afla de cealalta parte a raului.Incidentele implicand arme de razboi nu sunt rare in Ucraina, unde numeroase arme se afla in circulatie ca urmare conflictului cu separatisti prorusi in estul tarii, care a facut aproape 13.000 de morti din 2014 pana in prezent.Nu se stie pentru moment daca barbatul inarmat are vreo legatura cu conflictul din Donbas.Potrivit portalului ucrainean theBabel, barbatul - in jur de 35 de ani, intr-o uniforma de camuflaj, cu o bereta albastra pe cap - s-a infasurat in steagul national galben-albastru si a tras focuri in aer dintr-o arma automata.Jurnalistilor li s-a interzis accesul in zona, unde au fost mobilizate doua blindate si o masina a salvarii. Individul este inarmat si are explozibil asupra sa, informeaza agentia de presa hromadske.ua.Potrivit Unian, la locul incidentului s-a deplasat insusi ministrul de interne ucrainean Arsen Avakov.De asemenea, fortele de ordine au trimis un mediator sa discute cu presupusul atentator.