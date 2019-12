Un summit pe gustul lui Putin

Nimic nu functioneaza fara rusi, dar cu ei totul este mai dificil

Lucrurile merg excelent, probabil ca si-a spus presedintele rus Vladimir Putin la summitul de dinainte de Craciun de la Paris. Pentru a-l maguli pe conducatorul de necontestat al Rusiei, Occidentul si Ucraina sunt gata sa accepte concesii modeste si sa negocieze un document menit sa aduca linistea in regiunea Donbas din Ucraina.Noutati nu prea exista: se urmareste punerea in aplicare a celei de-a 21-a incetari a focului si un schimb de prizonieri. Pasii politici urmeaza sa fie discutati in patru luni.Pentru liderul de la Kremlin, care a avut in fata lui parteneri de negocieri mai putin uniti, discutiile au fost facile. Presedintele francez Emanuel Macron il curteaza pe Vladimir Putin si vorbeste despre un nou parteneriat, care este si in interesul Rusiei.Cancelara Angela Merkel incepe sa fie iritata de actiunile unilaterale ale ambitiosului presedinte francez. Iar reuniunea de acum o saptamana a Aliantei Nord-Atlantice, care s-ar afla in moarte cerebrala potrivit lui Macron, a dezvaluit intregii lumi ca este intr-adevar foarte dezbinata.Tarile est-europene din NATO avertizeaza impotriva Rusiei, Franta vrea sa-i faca din nou pe rusi frecventabili. Macron si Merkel - impreuna - exercita presiune asupra lui Volodimir Zelenski, fost star de televiziune devenit presedinte al Ucrainei, cerandu-i sa fie mai flexibil si sa accepte compromisuri.Nici pozitia UE in legatura cu gazoductul rusesc Nordstream nu este unitara. In timp ce Germania sustine proiectul, numeroase tari est-europene il critica vehement.In aceasta situatie, Putin se poate relaxa, asteptand sa vada incotro se indreapta lucrurile. Desigur, el este interesat sa scape de sanctiunile agasante ale UE, dar acest lucru nu este atat de important incat sa renunte la pretentia sa de putere asupra estului Ucrainei sau a Peninsulei Crimeea. De altfel, aceasta din urma nu a facut defel obiectul discutiilor de la Paris.Cu ajutorul conflictului mocnit din Ucraina, Putin poate tine sub tensiune Vestul Europei, pe care il considera un adversar. Mai mult decat atat, apropierea Ucrainei de UE si NATO este practic imposibila, aderarea tarilor in care exista conflicte nerezolvate fiind exclusa. Aceeasi reteta este folosita de Putin in cazul Georgiei, unde a separat regiunea Osetiei de Sud.Occidentul si Ucraina au nevoie de Putin atat de mult, incat Macron, Merkel si ceilalti negociaza cu presedintele rus, chiar daca il suspecteaza pe liderul de la Kremlin ca s-ar afla in spatele torpilarii zborului MH17 deasupra Ucrainei, a otravirii fostului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale in Marea Britanie si, mai nou, in spatele uciderii unui cetatean georgian la Berlin.Din perspectiva germana si franceza este foarte dificil sa obtii concesii de la Putin, mai ales ca relatia cu SUA, marele partener NATO, este cel putin ambigua. Dintr-un motiv bizar, presedintele american Donald Trump crede ca Vladimir Putin este un tip "grozav", chiar daca rusul nu s-a abatut niciun milimetru de la pozitiile sale.Daca Putin inca nu priveste actuala situatie ca pe o dovada a puterii sale, ar fi suficient sa arunce astazi o privire pe strazile din Paris. O greva nedeterminata paralizeaza capitala franceza. Proteste furioase impotriva lui Emmanuel Macron. Cand politica interna este in degringolada, nu poti face o politica externa puternica. Si Angela Merkel?Cancelara, care a jucat un rol esential in prima runda a intalnirii Cvartetului Normandia si in elaborarea Acordului de la Minsk pentru pacificarea Ucrainei, s-a remarcat prin tonul foarte cuminte abordat la reuniunea de la Paris.Presedintele Rusiei, care detine functii politice la nivel inalt de mai multa vreme chiar si decat longeviva sefa a guvernului german este evident ca zilele politice ale Angelei Merkel sunt numarate. Coalitia de la Berlin scartaie din toate incheieturile. Intr-un atare context, experimentatul Putin cu siguranta se intreaba de ce ar face un pas inapoi.