Avertizare de calatorie in SUA: Conditii meteo extreme, din cauza uraganului Dorian

Potrivit unui comunicat transmis joi de MAE, exista premise de crestere a intensitatii uraganului pana la gradul 4 in momentul atingerii teritoriului american. Este posibil ca unele elemente de infrastructura (aeroporturi, poduri, viaducte, carosabil rutier etc.) din zonele indicate sa fie inchise circulatiei calatorilor/transportului de marfuri etc. Pe cale de consecinta, cetatenii romani care au planificata calatoria spre sau dinspre zonele sus-mentionate sunt sfatuiti sa contacteze companiile aeriene pentru verificarea statusului zborului programat.Informatii actualizate cu privire la traiectoria furtunii tropicale/uraganului pot fi accesate pe site-ul Centrului National de Uragane www.nhc.noaa.gov. Cetatenii romani aflati in zonele ce urmeaza a fi afectate de aceste conditii meteorologice adverse sunt rugati sa urmareasca anunturile facute de autoritatile americane si sa urmeze recomandarile si instructiunile acestora, subliniaza sursa citata.Cetatenii romani care intampina situatii de urgenta legate de fenomenele meteorologice actuale se pot adresa Consulatului General al Romaniei la Miami la numerele de telefon: +13057638714 si +13057638874, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al oficiului consular al Romaniei din Miami, SUA: +12025158953.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet www.mae.ro, www.miamidade.gov/oem si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (http://www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie, precum si serviciul de alerta prin SMS, aferent campaniei de informare "Un SMS iti poate salva viata!".