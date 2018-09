Bilantul uraganului Florence a ajuns la 37 de morti in SUA, din care 27 intr-un singur stat

Ziare.

Dintre cele 37 de decese confirmate, cel putin 27 sunt in Carolina de Nord, relateaza Associated Press.In Carolina de Sud, doua persoane au murit dupa ce masina care le transporta la o institutie psihiatrica a fost luata de ape Primul deces legat de uragan a fost raportat luni in statul Virginia, dupa ce o cladire s-a prabusit in apropierea orasului Richmond din cauza unei tornade de mici dimensiuni.Guvernatorul din California de Nord, Roy Cooper, le-a transmis miilor de persoane care sunt inca evacuate sa nu se intoarca acasa pana nivelul apelor nu scade.Presedintele american Donald Trump a vizitat, miercuri, Carolina de Nord si a ajutat voluntarii sa imparta alimente persoanelor aflate in adaposturi. Peste 10.000 de persoane locuiesc momentan in adaposturi.Vizita presedintelui vine in contextul in care acesta a fost criticat dur pentru modul in care a gestionat situatia din Puerto Rico, lovit anul trecut de uraganul Maria.Orasul Wilmington este printre cele mai afectate de inundatii in urma uraganului. Mai multe drumuri din cele trei state sunt inca inchise."Este un dezastru monumental pentru statul nostru. Este o furtuna mare care inca continua, deoarece nivelul raurilor este in crestere", a declarat Roy Cooper, guvernatorul din Carolina de Nord.Inundatiile vor continua pana la sfarsitul saptamanii, a anuntat Serviciul american de Meteorologie.