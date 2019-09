Michael Jordan doneaza un milion de dolari pentru victimele uraganului Dorian. Bilantul mortilor creste

Ziare.

"Sunt devastat de distrugerile provocate de uragan in Bahamas", a spus Jordan, care detine o proprietate in arhipelagul din Caraibe, informeaza News.ro.Numarul persoanelor decedate in urma uraganului Dorian care a devastat saptamana trecuta Arhipelagul Bahamas este de cel putin 50, cele mai multe victime inregistrandu-se pe insula Grand Abaco, a anuntat marti un oficial local, potrivit Mediafax.Persoanele evacuate, salvatorii si autoritatile estimeaza ca numarul mortilor va creste in urmatoarele zile intrucat tot mai multe corpuri neinsufletite sunt scoase de sub daramaturi intr-un cartier complet distrus din orasul Marsh Harbor, situat pe insula Abaco.Dorian a fost unul dintre cele mai puternice furtuni produse vreodata in Caraibe, fiind catalogat drept un uragan de categoria 5, viteza vantului atingand 320 de kilometri pe ora. S-a abatut peste Bahamas timp de aproape doua zile, devenind cel mai puternic dezastru din istoria natiunii insulare. O mare parte din Insula Grand Abaco a fost distrusa in urma intemperiilor.Mii de oameni au fost evacuati din zonele cele mai grav avariate si au fost dusi in adaposturi in capitala Nassau. Alte sute de persoane au ajuns in Statele Unite in cautare de securitate si resurse.Aproximativ 90% din casele, cladirile si infrastructura din Marsh Harbour au fost avariate, conform Programului Alimentar Mondial. Mii de oameni locuiesc intr-o cladire guvernamentala, un centru medical si o biserica anglicana care au ramas in picioare in urma furtunii, dar au putin sau chiar deloc acces la apa, curent si grupuri sanitare, a transmis organizatia.