O noua furtuna ameninta Bahamas, deja devastata de uraganul Dorian

Vineri, furtuna a trecut pe langa insula Cat din estul Bahamas. Se asteapta ca aceasta sa se indrepte spre nord-vest si eventual sa se transforme intr-o furtuna tropicala inainte de a ajunge sambata pe insula Grand Bahama.Ea va fi insotita de rafale de vant de pana la 75 de kilometri pe ora si de ploi abundente. Daca furtuna va creste in intensitate, ea va primi numele Humberto, conform CNN.Uraganul Dorian, care a atins prima data uscatul pe 1 septembrie, a lasat in urma 13.000 de locuinte distruse sau deteriorate, potrivit Crucii Rosii. Circa 2.500 de persoane sunt in continuare date disparute in Bahamas, in timp ce bilantul oficial al trecerii uraganului este de 50 de morti. Insulele Grand Bahama si Abaco au fost cel mai grav afectate.Uraganul, transformat in furtuna de categoria 5 - cea mai puternica - cand a atins uscatul in insulele Abaco, s-a indreptat apoi spre Statele Unite, atingand uscatul pentru a doua oara ca furtuna de categoria 1 in Carolina de Nord, inainte de a lovi Canada