Uraganele continua devastarea: Humberto se indreapta spre Bermude, Imelda inunda Texasul

Vanturi puternice si ploi abundente sunt asteptate sa ajunga in Insulele Bermude pana miercuri noapte, insa ochiul furtunii ar putea sa treaca la mica distanta de coasta vestica a arhipelagului, au anuntat specialistii de la Centrul National pentru Uragane din Statele Unite (National Hurricane Center - NHC), al carui sediu general se afla in orasul Miami.Humberto a dezvoltat vanturi cu viteze de 185 de kilometri pe ora si se afla miercuri dimineata la 455 kilometri vest de Bermuda, deplasandu-se cu 26 de kilometri pe ora. Humberto este un uragan de categoria 3 pe scala uraganelor Saffir-Simpson, care are cinci trepte, au precizat specialistii de la NHC.O alerta de uragan a fost emisa pentru Insulele Bermude, iar vanturile puternice generate de Humberto se intind pe o distanta de peste 95 de kilometri de epicentrul sau.Partea nord-vestica a arhipelagului Bahamas nu si-a revenit inca dupa ce a fost devastata de uraganul Dorian. Meteorologii prognozeaza valuri uriase pentru zilele urmatoare in aceasta zona, la fel ca pentru zonele de coasta din centrul statului Florida si din Carolina de Nord.Pe masura ce Humberto creste in intensitate, fosta depresiune tropicala Imelda a ajuns pe continent in dreptul coastelor Golfului Mexic , in statele americane Texas si Louisiana, unde meteorologii au emis alerte de inundatii, viituri si ploi abundente.Ploile abundente au inundat deja zona orasului Houston si vor continua cel putin si pe parcursul zilei de joi, a precizat Zack Taylor, meteorolog la Centrul pentru Previziuni Meteo din cadrul Serviciului National de Meteorologie.In anumite zone din estul statului american Texas, meteorologii prognozeaza cantitati mari de precipitatii, inclusiv pentru orasele Houston si Galveston, inainte ca furtuna tropicala Imelda sa slabeasca in intensitate si sa avanseze spre campiile estice americane.