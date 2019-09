Uraganul Dorian a devenit de categorie 5. Viteza vantului ajunge la 260km/h

Ziare.

Ciclonul tropical, care genereaza vanturi cu viteze de 260 km/h si ploi torentiale, ar putea provoca pagube considerabile si ameninta viata oamenilor, a avertizat Centrul National american pentru uragane (NHC).Ochiul ciclonului se afla la ora pranzului la aproximativ 360 de kilometri est de Palm Beach, Florida. Dorian va ajunge probabil pe coasta estica a Floridei luni, inainte de a ajunge in centru marti. Furtuna ar putea afecta centre intens populate, precum si destinatii turistice majore din Florida.Categoria 5, cea mai mare, a fost cea la care a fost clasificat, intre altele, uraganul Katrina, care a devastat New Orleans in 2005.