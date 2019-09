Uraganul Dorian a facut cel putin sapte morti in Bahamas

Ziare.

Minnis a declarat in cadrul unei conferinte de presa ca bilantul a crescut de la cinci la sapte morti dupa ce doua persoane dintr-un grup de 25, transportate pe insula New Providence, au decedat, relateaza DPA."Ne putem astepta la mai multe decese", a spus Minnis adaugand ca cifrele actuale se bazeaza pe informatii preliminare, dupa o evaluare initiala efectuata in insulele Abaco.Premierul a adaugat ca o evaluare preliminara pe insula Grand Bahama va fi efectuata imediat dupa ce serviciul de meteorologie va da "unda verde".Uraganul Dorian, retrogradat la categoria 2, se deplasa foarte lent catre Statele Unite, marti seara, dupa ce a devastat Bahamas, relateaza AFP. Insulele Abaco si Grand Bahama, asupra carora Dorian s-a napustit cu forta unui uragan de categoria 5, erau marti inca in mare parte rupte de lume. Palmieri desfrunziti, case sfaramate si caroserii de autovehicule ce pluteau pe o mare de ruine - un peisaj trist, care contrasta izbitor cu obisnuitele imagini paradisiace din Bahamas.Cel putin 61.000 de persoane au nevoie de ajutor alimentar in Bahamas, a estimat marti ONU.Crucea Rosie a anuntat marti ca este posibil ca aproximativ 13.000 de locuinte sa fi fost deteriorate sau distruse in insulele Abaco si Grand Bahama. Clasat la categoria maxima, 5, la momentul in care a lovit Bahamas , Dorian a slabit intre timp din intensitate. Acesta a fost retrogradat la categoria 2, cu viteze ale vantului de pana la 175 de kilometri la ora, potrivit celui mai recent buletin informativ emis miercuri, la ora 01:00 GMT, de Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite. Uraganul se afla la 175 kilometri est de Melbourne, Florida, si se indrepta in directie nord-vest, paralel cu linia de coasta a acestui stat din sud-estul Statelor Unite, cu o viteza de 9 kilometri la ora.In ciuda scaderii din intensitate, Dorian a crescut in dimensiuni si ramane foarte periculos, au avertizat meteorologii, care se straduiesc sa prezica traiectoria exacta a ciclonului. O singura certitudine: el se va apropia periculos de mult de Florida pana miercuri seara, inainte de a urma linia de coasta din sud-estul SUA, spre statele Georgia, Carolina de Sud si Carolina de Nord.Cele doua state din Carolina prezinta cel mai ridicat risc de inundatii, a indicat NHC, fiind asteptate cantitati de precipitatii de 13-25 de centimetri si valuri de 1,2 si chiar peste 2 metri inaltime. Ochiul uraganului Dorian ar trebui sa treaca "aproape sau peste" aceste doua state in zilele de joi si vineri dimineata.Presedintele american Donald Trump a anuntat marti seara ca a declarat stare de urgenta in Carolina de Nord.Cateva milioane de persoane din zonele amenintate de uraganul Dorian au primit ordin de evacuare.