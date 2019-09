Uraganul Dorian a lasat in urma 43 de morti in Bahamas. Bilantul ar putea creste semnificativ

Ziare.

"Patruzeci si trei de morti, este cifra oficiala, cu numerosi disparuti si ne asteptam ca acest numar sa creasca semnificativ", a declarat Erica Wells Cox, purtatoare de cuvant a premierului Hubert Minnis, la postul de televiziune american NBC News. Bilantul precedent era de 30 de morti.Ziarul The Washington Post, citat de Reuters, a relatat ca 35 de oameni au murit in Abacos Islands si opt in Grand Bahama. Operatiunile de cautare si de salvare continua.Vineri dimineata, uraganul Dorian a fost retrogradat la categoria 1, vineri dimineata, in timp ce se apropia de coastele statului american Carolina de Nord, au anuntat serviciile meteorologice din Statele Unite.Conform celui mai recent buletin informativ emis de Centrul National pentru Uragane (NHC), intensitatea uraganului a scazut, fenomenul fiind insotit de viteze ale vantului de circa 150 de kilometri la ora.NHC a indicat ca "se asteapta o slabire lenta in urmatoarele zile" a uraganului."Cu toate acestea, Dorian va ramane un uragan puternic, in timp ce centrul sau se deplaseaza in apropierea sau de-a lungul coastei Carolina de Nord", se precizeaza in buletinul NHC.