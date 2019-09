Uraganul Dorian a lovit Bahamas cu vanturi de 300 de km/h. E una dintre cele mai puternice furtuni din istorie (Video)

Ziare.

Uraganul de categorie 5, considerat "catastrofal" de Centrul National pentru Uragane din Statele Unite (National Hurricane Center - NHC), a atins tarmul la Elbow Cay, pe insulele Abacos din nord-vestul Bahamas."Ne aflam in fata unui uragan (...) cum nu am vazut niciodata in istoria Bahamas", a declarat Hubert Minnis, prim-ministrul acestui arhipelag alcatuit din peste 700 de insule situat intre Florida, Cuba si Haiti. "Este probabil cea mai trista zi din viata mea", a adaugat el, in lacrimi.Potrivit NHC, al carui sediu se afla in Miami, Dorian a egalat recordul, care data din 1935, celui mai puternic uragan din Atlantic atunci cand a ajuns la tarm, fiind posibile distrugeri masive.De la Casa Alba, presedintele american, Donald Trump, a lansat un apel la cea mai mare vigilenta in fata acestui fenomen climatic "foarte, foarte puternic"."Rugati-va pentru locuitorii din Bahamas", a adaugat el la Twitter la scurt timp.Dupa Bahamas, uraganul ar urma sa se apropie de coasta de est a Floridei (sud-estul Statelor Unite) luni seara si marti, dar este dificil de prevazut cu ce intensitate va lovi 'Sunshine State'."Exista multe miscari, e foarte greu de previzionat", a rezumat presedintele Donald Trump intr-un mesaj publicat sambata pe Twitter."Pare ca va urca spre Carolina de Sud si Carolina de Nord. Georgia si Alabama vor fi, de asemenea, lovite", a adaugat el.Guvernatorul din Carolina de Sud, Henry McMaster, a decretat stare de urgenta in acest stat american. "Forta si caracterul imprevizibil al furtunii ne obliga sa ne pregatim pentru toate scenariile posibile", a declarat el.Starea de urgenta a fost deja decretata in Florida si in 12 districte din statul Georgia. Aceasta masura permite o mai buna mobilizare a serviciilor publice din statele in cauza si utilizarea, la nevoie, a fondurilor federale de ajutorare.Guvernatorul republican din Florida, Ron DeSantis, a indemnat populatia locala "sa ramana vigilenta".Statul Florida, al carui teritoriu consta in principal intr-o peninsula din sud-estul Statelor Unite, se afla in fiecare an in prima linie in calea furtunilor care se formeaza in sezonul uraganelor.Cu un relief foarte plat, litoralul din Florida este amenintat constant de riscul de crestere a nivelului apelor. Relieful din centrul peninsulei este caracterizat, de asemenea, prin altitudini foarte mici. Pentru locuitorii din Florida, principala amenintare o reprezinta inundatiile.