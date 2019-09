Uraganul Dorian: Bilantul creste la 30 de morti in Bahamas

Ziare.

Bilantul anterior era de 20 de morti, insa autoritatile si-au exprimat temerea ca, odata incheiate operatiunile de salvare, numarul definitiv va fi mult mai ridicat.Uraganul a provocat distrugeri care vor dura "generatii" in Bahamas, a mai spus Hubert Minnis, la postul american de televiziune CNN, noteaza AFP.Organizatia Natiunilor Unite (ONU) a estimat miercuri seara ca aproximativ 70.000 de oameni au nevoie de "ajutor imediat" in zona insulelor Abaco si Grand Bahama. Subsecretarul general al ONU pentru afaceri umanitare, Mark Lowcock, care s-a deplasat in capitala Bahamas, Nassau, unde a avut o intrevedere cu premierul Minnis, a declarat ca organizatia a deblocat 1 milion de dolari din fondurile de urgenta pentru a oferi primul ajutor celor afectati.Dorian a lovit duminica arhipelagul cu forta unui uragan de categoria 5 si a stationat deasupra Bahamas o perioada lunga, insotit de rafale puternice de vant si precipitatii in cantitati de pana la 76 de centimetri.Retrogradat in categoria 2 in cursul zilei, Dorian s-a apropiat joi mai mult de coasta de est a Statelor Unite, prada vanturilor violente, ploilor torentiale si riscului de inundatii mortale.