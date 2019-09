Uraganul Dorian: Cel putin 2.500 de persoane sunt date disparute in Bahamas

Ziare.

"Lista, compusa pe baza relatarilor legate de persoanele disparute, nu a fost comparata cu datele guvernamentale privind persoanele evacuate si aflate in adaposturi", a declarat purtatorul de cuvant al Agentiei Nationale de Gestionarea Situatiilor de Urgenta (NEMA), Carl Smith, intr-o conferinta de presa."Prelucrarea bazei de date este in curs", a precizat Smith, adaugand ca se asteapta sa scada numarul celor disparuti, informeaza DPA.Prim-ministrul din Bahamas, Hubert Minnis, a avertizat, pe de alta parte, ca, desi bilantul oficial al trecerii uraganului este de 50 de morti, "numarul deceselor este asteptat sa creasca"."Am intensificat eforturile de a recupera corpurile celor care au murit in timpul furtunii", a adaugat Minnis intr-o alocutiune televizata, descriind trecerea uraganului Dorian ca pe o "tragedie istorica".Premierul a precizat ca pana in prezent au fost evacuate peste 5.500 de persoane de pe insula Noua Providenta, adaugand ca "transportatorilor comerciali li se va permite reluarea zborurilor spre Abaco incepand de azi, intr-o maniera limitata".Furtuna, care a atins prima data tarmul acestui arhipelag din Caraibe la 1 septembrie, a maturat zone intregi, insulele Grand Bahama si Abaco fiind cel mai grav afectate.Uraganul, transformat in furtuna de categoria 5 - cea mai puternica - cand a atins uscatul in insulele Abaco, s-a indreptat apoi spre Statele Unite, atingand uscatul pentru a doua oara ca furtuna de categoria 1 in Carolina de Nord, inainte de a lovi Canada.