Uraganul Florence face ravagii in SUA: Cinci oameni ucisi, centrale nucleare in pericol (Galerie foto & video)

Victimele furtunii

We continue to get intense footage of storm surge induced destruction in North Carolina. pic.twitter.com/xszPdRqcN0 - WeatherNation (@WeatherNation) 14 septembrie 2018

Breaking Weather water rescue in New Bern NC. #ncwx https://t.co/s7VT4J92lR - Jeff Piotrowski (@Jeff_Piotrowski) 14 septembrie 2018

Hurricane Florence has toppled numerous trees across North Carolina causing widespread power outages. pic.twitter.com/WdhsnoVEwr - WeatherNation (@WeatherNation) 14 septembrie 2018

Sase centrale nucleare se afla in calea furtunii

Ziare.

com

Vestea buna este ca, dupa ce a ajuns pe uscat ca uragan de categoria 1, Florence a fost retrogradata la stadiul de furtuna tropicala, transmite CNN Chiar si asa, Florence a ucis pana acum 5 oameni.Cea mai impresionanta situatie este cea a unei mame, care a murit impreuna cu copilul ei, in Wilmington, dupa ce un copac a cazut peste o casa."WPD poate confirma primele doua decese in urma uraganului Florence din Wilmington. O mama si un copil au fost ucisi de un copac care a cazut peste casa lor. Tatal a fost transportat la (Centrul Medical Regional din Hanover) cu leziuni", a postat pe Twitter politia locala."In orasul Hampstead, echipajele de urgenta, care se deplasau catre o locuinta in urma unui apel privind o persoana care a suferit un atac cardiac, au gasit drumul blocat de copacii cazuti. Cand au ajuns la adresa, femeia murise", a declarat Chad McEwen, directorul adjunct al comitatului Pender.Au mai murit un barbat din comitatul Lenoir care conecta un generator si altul care iesise din casa sa vada ce fac cainii.Tot CNN dezvaluie ca sase centrale nucleare din cele doua Caroline se afla in calea furtunii Florence, insa oficialii federali si-au exprimat increderea ca acestea sunt in siguranta si nu vor suferi avarii majore.Totusi, exista unii experti care nu sunt atat de siguri, avertizand ca inundatiile si ploile torentiale ar putea sa afecteze centralele.Cele sase centrale nucleare din Carolina de Nord si de Sud se afla fix in calea proiectata a furtunii, potrivit lui Mary Catherine Green, purtator de cuvant al Duke Energy, care detine toate cele sase unitati.Intr-un briefing de presa, Jeff Byard, administrator asociat al FEMA Office of Response and Recovery, a declarat ca agentia federala de interventie nu este preocupata "in acest moment" de centralele electrice aflate in calea furtunii."Aceste centrale electrice sunt, evident, consolidate. Doua au generatoare de rezerva pentru energie si vom evalua rapid orice impact asupra unei centrale nucleare post-furtuna", a spus Byard. "Evident, este o situatie pe care o urmarim si monitorizam, dar in acest moment nu ne preocupa niciun fel de problema legata de centralele nucleare".Cu toate acestea, Uniunea Oamenilor de Stiinta, o organizatie de politica publica orientata spre stiinta, este preocupata de capacitatea centralei Brunswick de a rezista furtunii, din cauza a ceea ce grupul spune ca este lipsa informatiilor disponibile publicului despre consolidarea unitatii nucleare.Potrivit grupului, Comisia Nucleara de Reglementare nu a dat informatii publice care sa valideze ca instalatia a fost modernizata corespunzator pentru a se proteja impotriva inundatiilor.