Alti trei fosti baieti de altar sustin ca au fost abuzati sexual de doi preoti din Vatican.

Afirmatiile despre abuz in seminarul de tineret al Vaticanului, care va fi prezentat duminica intr-o emisiune TV italiana, dateaza din anii 1980 si 90, cand baietii aveau varste cuprinse intre 10 si 14 ani, informeaza publicatia The Guardian.Acuzele vin la doua luni dupa ce Vaticanul a spus ca va incerca sa-l puna sub acuzare pe parintele Gabriele Martinelli, 28 de ani, pentru ca ar fi abuzat mai multi baieti de altar in 2012, cand se afla la seminarul de tineret din St Pius X.Vaticanul a anuntat, in septembrie, ca a fost solicitat si un rechizitoriu impotriva unui fost rector la seminarul pentru tineri, parintele Enrico Radice, acuzat ca a ajutat la savarsirea presupuselor delicte.In cea mai recenta ancheta prezentata de emisiunea Le Iene, trei fosti baieti de altar sustin ca au fost abuzati sexual de doi preoti, unul profesor.Una dintre victime sustine ca unul dintre preoti, care conducea dusurile comune ale scolii, a incercat sa-i scoata halatul de baie. "A vrut sa ma dezbrace", sustine victima. - "Aveam 13 ani. Am cazut si l-am intrebat "ce faci?". M-am ridicat apoi si am fugit".Cea de-a doua victima sustine ca a fost abuzata la Casa Santa Marta, unde stau multi preoti, de un preot la seminarul tineretului, cand avea 10 sau 11 ani."M-a rugat sa urc la etaj la camera lui, m-a facut sa stau pe picioarele lui, a inceput sa-mi stranga coapsa si apoi mi-a pus o mana pe partile intime", a spus el.Victimele, acum intre 37 si 40 de ani, s-au intalnit acum cativa ani pentru a-si impartasi povestile. A treia victima a facut acuzatii similare, dar nu a oferit detalii suplimentare.Le Iene a reusit sa dea de urma unuia dintre preotii acuzati. Barbatul, a carui fata este blurata in program, pare sa fie inspaimantat de vizita jurnalistilor. Dupa ce a auzit acuzatiile formulate impotriva sa in interviurile audio, el raspunde: "Nu, nu este posibil. Nu-mi amintesc..Nu spun ca mint, spun ca au inteles gresit".