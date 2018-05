Armata papei renunta la o traditie veche de 500 de ani

Ziare.

Noile coifuri sunt mai usoare si costa 740 de lire sterline fiecare, pret de aproximativ doua ori mai mic decat cel al unui coif vechi, din metal, scrie The Telegraph.Fiecare coif din PVC poarta simbolul papei Iulius al II-lea, care a infiintat in 1506 aceasta armata privata formata din mercenari, acesta fiind cunoscut drept "Papa razboinic".Noile coifuri sunt rezistente la razele UV. Acest aspect este important, intrucat membrii Garzii Elvetiene Pontificale petrec mult timp afara, in dreptul Vaticanului, inarmati cu halebarde.Noul model de coif a fost prezentat de Cristoph Graf, comandantul acestui corp militar, inainte de ceremonia anuala de depunere a juramantului, care va avea loc duminica.Un total de 32 de noi recruti - barbati elvetieni catolici, necasatoriti, cu varste sub 30 de ani - se vor alatura corpului militar pentru cel putin doi ani.Garda Elvetiena Pontificala este cunoscuta drept cea mai mica armata din lume. Aceasta este responsabila cu siguranta papei si cu siguranta Vaticanului in general.Membrii Garzii poarta uniforme cu dungi verticale de trei culori - albastru, rosu si galben. Pentru cele mai formale ceremonii, ei adauga la uniforma un guler alb mare, o armura si o casca decorata cu pene de strut.Desi la ceremonii se prezinta cu sabii, halebarde si sulite, membrii Garzii folosesc si o serie de arme de foc moderne, inclusiv atunci cand servesc drept bodyguarzi apropiati ai Papei, ocazii cand acestia poarta uniforme simple.Cea mai importanta misiune militara a Garzii a fost in 1527, cand 190 de membri ai acesteia au murit luptand impotriva trupelor romane in timpul evenimentului "Sacco di Roma" (jefuirea Romei si a Statului Papal incepand cu 6 mai 1527 de catre mercenarii germani, spanioli si italieni). Atunci, Garda l-a protejat pe papa Clement al VII-lea, permitandu-i acestuia sa fuga pentru a se afla in siguranta.Garda a servit peste 40 de suverani pontifi, iar membrii acesteia depun un juramant de credinta, angajandu-se sa isi dea viata pentru cea a papei, daca este necesar.In 1988, Garda a fost afectata de un scandal, cand comandantul sau, Alois Estermann, a fost ucis alaturi de sotia sa de un gardian nemultumit, care apoi s-a sinucis. Dupa incident, au aparut acuzatii potrivit carora Vaticanul a acoperit oficial crima, fiind lansate numeroase teorii ale conspiratiei cu privire la motivul din spatele asasinatelor.