Cardinalul australian George Pell, al treilea in ierarhia Vaticanului, trimis in judecata pentru abuz sexual

Prelatul, unul dintre cei mai apropiati consilieri ai Papei Francisc, este cel mai inalt reprezentant al Bisericii Catolice inculpat in legatura cu agresiuni sexuale.Natura exacta a presupuselor fapte nu a fost dezvaluita, autoritatile limitandu-se sa vorbeasca despre "plangeri multiple".Cardianul, in varsta de 76 de ani, a ramas impasibil marti, cand tribunalul de la Melbourne a dispus sa fie judecat cu privire la "multiple" capete de acuzare, dupa ce a abandonat mai mult de jumatate dintre acuzatiile formulate impotriva sa."Nevinovat", a raspuns cu o voce puternica si fara ezitare monseniorul Pell, atunci cand tribunalul l-a intrebat cum se apara, reafirmand astfel pozitia pe care o are de cand izbucnit acest scandal.Citind hotararea, judecatoarea Belinda Wallington s-a declarat "convinsa" ca exista suficiente probe ca prelatul sa compara in legatura cu capete de acuzare "multiple". O sedinta procedurala este prevazuta miercuri, in vederea discutarii datei procesului.Cardinaul, care a sosit in mijlocul unui important dispozitiv al politiei, a fost lasat in libertate sub cautiune. El are interdictie de a parasi Australia si le-a predat deja pasaportul autoritatilor, potrivit tribunalului.Fostul arhiepiscop al Sydney si Melbourne s-a suspendat in functiile de la Vatican si s-a intors in Australia pentru a se apara de aceste acuzatii cu privire la fapte care ar fi avut loc in urma cu multi ani.Egali in fata legii"Cardinalul George Pell a coperat intotdeauna deplin cu Politia din Victoria si si-a afirmat intotdeauna nevinovatia", se arata intr-un comunicat atribuit prelatului si difuzat de arhiedioceza Sydney."El s-a intors de bunavoie in Australia, pentru a infrunta acuzatiile. El se va apara de capetele de acuzare ramase".Prelatul a obtinut deja ca unele dintre capetele de acuzare cele mai grave sa fie abandonate si mai ales cele care vizeaza fapte ce ar fi avut loc in anii '70, la proiectia fimului "Intalniri de al treilea tip" intr-un cinematograf din Ballarat, al trilea cel mai important oras din statul Victoria.Avocata Lisa Flynn, care reprezinta sute de victime ale unor agresiuni sexuale in alte cazuri de cereri de despagubire in civil, in Australia, a apreciat ca hotararea tribunalului arata ca nimeni nu este mai presus de lege."Trimiterea lui Pell (in judecata) din cauza acestor presupuse infractiuni ancoreaza ideea potrivit careia oamenii trebuie sa fie egali in fata legii", a declarat ea."Este o etapa promitatoare pentru victimele agresiunii sexuale".Anuntarea inculparii lui George Pell a coincis cu incheierea unei indelungate anchete nationale cu privire la raspunsuri institutionale in Australia fata de abuzuri sexuale comise asupra unor copii. Guvernul a dispus deschiderea ei in 2012, dupa un deceniu de presiuni din partea victimelor.Cardinalul Pell a fost audiat de trei ori in acest cadru si a recunoscut ca a "esuat" in modul in care a gestionat cazuri ale unor preoti pedofili in statul Victoria in anii '70.In decembrie, comisia de ancheta a conchis ca institutii australiene au "esuat grav in indatoririle pe care le au" fata de copii, timp de decenii.Pell a fost facut preot in 1966, la Roma, dupa care a revenit in Australia in 1971, unde a urcat in ierarhia catolica.Numit arhiepiscop al Melbourne in 1996, iar apoi al Sydney in 2001, el a fost ales in 2014 de catre Papa Francisc sa impuna mai multa transparenta in finantele Vaticanului.Ierarhia Bisericii Catolice din Australia l-a sustinut intotdeauna, in trecut, pe cardinal, pe care l-a prezentat ca pe "un om bun".Biserica Catolica a fost zguduita, in numeroase tari, de scandaluri de agresiuni sexuale, adesea asupra unor minori.Vaticanul a anuntat in februarie ca a numit noua noi membri in comisia sa antipedofilie, in urma bilantului controversat al precedentului grup de experti vrut de catre Papa Francisc.Papa a recunoscut, luna trecuta, ca a comis "erori grave" de apreciere cu privire la situatia din Chile. El l-a aparat cu forta, in ianuarie, pe episcopul chilian Juan Barros, suspectat ca a trecut sub tacere infractiunile unui fost preot pedofil.