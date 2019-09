O asociatie secreta in care preotii vorbesc cu Diavolul a fost pusa sub tutela de Vatican

Ziare.

In urma unei anchete, asociatia fondata de brazilianul Joao Scognamiglio Clas Dias este pusa "sub autoritatea unui comisar cu acordul papei", se arata intr-un comunicat al Sfantului Scaun citat de AFP.Motivele anchetei, "apoi decizia de a numi un comisar pontifical, sunt legate de deficiente privind stilul de guvernare, viata membrilor Consiliului (...) administratia, gestionarea lucrarilor si colectarea resurselor".Tutela va fi exercitata de cardinalul Raymundo Damasce no Assis, arhiepiscop emerit de Aparecida (Brazilia).Prima asociatie de credinciosi milenaristi aprobata de papa Ioan Paul al II-lea in 2001, asociatia Vestitori ai Evangheliei face obiectul unei anchete pe care Vaticanul a lansat-o in iunie 2017.Atunci specialistul de referinta al Vaticanului din Italia Andrea Tornielli, astazi director editorialist al departamentului pentru comunicare al Sfantului Scaun, a dezvaluit informatii, mentionand anumite activitati precum"Scognamiglio Clas Dias si preotii sai folosesc ritualuri de exorcizare inventate de ei insisi, deoarece le considera ineficiente pe cele apartinand Bisericii Catolice, aprobate de Sfantul Scaun", scria in 2017 Andrea Tornielli pe blogul cotidianului La Stampa "Vatican Insider", la care era colaborator.Informatiile aparute in presa indica faptul ca Vaticanul ancheteaza un cult milenarist bizar si exorcizari in care se invoca numele monseniorului brazilian. Acesta a demisionat de la conducerea asociatiei in iunie 2017.Vestitori ai Evangheliei este o asociatie internationala de credinciosi de drept pontifical prezenti in mai multe tari si care pot fi recunoscuti prin vesmintele specifice: maro cu alb si o cruce mare pe piept, asemanatoare celei purtate de cavalerii medievali.Monseniorul Scognamiglio Clas Dias (foto) este un fost membru al asociatiei catolice traditionaliste si contra-revolutionare braziliene TFP (Traditie, Familie si Proprietate) care s-a dezmembrat, o parte devenind ulterior complet autonoma sub denumirea de Vestitori ai Evangheliei.