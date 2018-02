Vaticanul vrea sa formeze exorcisti care sa elibereze oamenii de demoni

Ziare.

Cererea pentru clericii calificati in extragerea demonilor a crescut in Italia in ultimii ani, spune Benigno Palilla, un exorcist de cursa lunga din Palermo, Sicilia, scrie Euronews Acesta a precizat, la Radio Vatican , ca sunt 50.000 de cazuri inregistrate in fiecare an de-a lungul tarii.Palilla s-a aratat ingrijorat de faptul ca oamenii sunt mai degraba dispusi sa foloseasca "vrajitori" si "vrajitoare" decat sa se adreseze Bisericii.El a avertizat ca frecventarea acestor clarvazatori "deschide usile catre demoni", in fata carora doar exorcismul este "o arma eficace in lupta contra raului".Astfel, in aprilie, un curs de sase zile la institutia de educatie catolica din Roma, Pontifical Athenaeum Regina Apostolorum, va preda exorcizarea demonilor."Vom aborda teme, de la cea mai arzatoare problema a sectelor legate de satanism pana la beneficiile de a spune celor posedati povestea eliberarii lor", explica Palilla.Acesta a adaugat ca multe persoane nu au fost invatate sa faca fata celor posedati de demoni, in perioada in care s-au pregatit pentru preotie.Printre cei care vor vorbi la cursul de exorcizare se afla si preotul Cesare Truqui, un discipol al exorcistului-sef al Romei, Gabriele Amorth.Trugui este preocupat de faptul ca, in curand, aceasta practica a exorcizarii va fi scoasa din uz. "Multi crestini nu mai cred in existenta ei, putini exorcisti mai sunt chemati si sunt tot mai putini preoti care vor sa invete doctrina si practica eliberarii sufletelor".