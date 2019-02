Zilele tristului adevar la Vatican

Nu exista credinta fara incredere

Ocazie pentru a le multumi victimelor

Ora zero pentru Biserica Catolica

Ziare.

com

Interesul presei pentru aceasta tema este enorm, mai ales pentru jurnalistii americani. Multi compara atentia si incordarea din aceste zile cu cele din timpul unui Conclav papal, cand se alege un nou papa.La Vatican are loc saptamana aceasta o reuniune foarte importanta, in care se va discuta despre teme precum: clarificarea abuzurilor sexuale comise de prelati, politica "tolerantei zero" promise in repetate randuri de papa Francisc, pozitia Bisericii fata de sexualitatea clericilor, abuzul de putere spirituala facut posibil de ierarhia bisericeasca. Sunt teme care zguduie chiar temeliile Bisericii.In Germania, scandalurile care au afectat in ultimii ani Biserica Catolica au dus la pierderea a numerosi credinciosi. Nici in alte tari, unde apartenenta la biserica nu este inregistrata oficial (cum se face in Germania), situatia nu este mai buna.Ar putea fi un semn al diminuarii increderii oamenilor in institutia Bisericii. Aceste cifre privind pierderea continua de credinciosi parca ar indica un faliment.Biserica se vrea o alinare pentru sufletele oamenilor. Cei mai importanti factori in acest sens sunt increderea si credinta. Iar fara incredere nu poate exista credinta.Unii ar vrea sa pretinda ca nu observa aceste lucruri - cardinalii germani Muller si Cordes sunt doar doua exemple pentru acest fenomen. Dar cuvintele lor au efectul unor bule iesite dintr-o casa a gratiei demult inchisa.Papa Francisc a anuntat in septembrie convocarea tuturor sefilor conferintelor episcopale nationale din lumea intreaga si a inaltilor bisericesti la aceasta reuniune de criza, ca altceva nu este.La Roma, liderii bisericesti vor avea inclusiv discutii cu reprezentantii victimelor abuzurilor sexuale comise de prelati. Datele facute publice din septembrie incoace arata universalitatea Bisericii Catolice inclusiv in ceea ce priveste abuzurile.Din Polonia si Mexic, din Belgia si din numeroase episcopii americane, s-au anuntat noi rezultate ale anchetelor desfasurate. Alte regiuni, din Asia si Africa, trimit rezultatele anchetelor lor direct la Vatican, fara a le face publice in prealabil prin intermediul presei.Este vorba de sute de cazuri noi de abuz, probabil de mii de cazuri de fapt. In total, infractiunile ar fi de ordinul zecilor de mii. Aproape de necrezut!Iar Vaticanul insusi este tot mai afectat. Iata cazuri facute publice in ultimele 14 zile: un angajat vechi al congregatiei catolice, un prelat austriac, a demisionat dupa ce i-au fost aduse acuzatii de abuz de catre o calugarita.Papa Francisc l-a dat afara pe unul din cei mai importanti cardinali americani din ultimele decenii, arhiepiscopul Theodore McCarrick.In Franta, justitia investigheaza acuzatiile de hartuire sexuala aduse ambasadorului papei, tot un arhiepiscop.Iar o dioceza americana vorbeste de acuzatii credibile de abuz impotriva unui preot care serveste drept judecator la cel mai inalt tribunal bisericesc Rota Romana. Numai cazuri de-a dreptul terifiante.Reuniunea de la Roma ofera ocazia de a le multumi victimelor pentru ca nu au renuntat la lupta lor de a obtine respect si recunoastere, dreptate si despagubire. Acesti oameni se descriu adesea drept "supravietuitori", deoarece alte victime au fost total distruse de suferintele provocate de aceste abuzuri.In aceasta saptamana se afla la Roma multe dintre victimele prelatilor: in fata presei au aparut calugarite care au suferit abuzuri violente din partea clericilor, unele comise chiar de catre episcopi.Miercuri se vor prezenta in fata jurnalistilor persoane din diverse tari si continente care au fost abuzate sexual in copilarie de catre prelati, de catre cei care ar fi trebuit sa le ofere alinare. Pana sambata, victimele vor protesta in tacere, apoi va avea loc un mars al acestora prin Roma.Victimele au impresionat prin rezilienta lor Biserica. Eu personal am cel mai mare respect pentru fiecare dintre persoanele care a avut puterea si curajul de a-si face publica suferinta.Aceste abuzuri merg mana in mana cu distrugerea demnitatii persoanei in societate - in Africa, de exemplu. Si sa speram ca se va reusi ca la slujba de penitenta de sambata din "Sala Regia" sa fie invitate toate victimele prezente la Roma, nu doar cateva persoane selectate din randul acestora.Sunt zile negre acum la Roma, dupa foarte multi ani negri. Sunt zilele adevarului, tristului adevar. Iar aceste consultatii intre clericii din lumea intreaga nu pot fi decat un nou inceput, un prim pas care trebuie urmat de multe alte masuri serioase. De sfarsitul puterii patriarhale detinute de preoti in viata spirituala de fiecare zi.De renuntarea la dictatul moral, pentru a permite cautarea in comun a caii corecte de urmat. De reevaluarea vechii imagini a preotului. Este un subiect foarte vast pe care nu-l putem aborda acum in toata amploarea lui.Ca om venit "de la capatul lumii", papa Francisc a scuturat bine Biserica Catolica de la numirea sa ca Suveran Pontif in martie 2013. Angajamentul sau pentru creatie, implicarea sa pentru refugiati si pentru oamenii defavorizati au dus la responsabilizarea Bisericii.Dar si pontificatul sau atat de diferit, de unic, de contradictoriu ar putea esua din cauza impietririi Bisericii si a aparatului ei clerical masculin. Aceste zile la Roma sunt si o ora zero pentru Biserica Catolica. Dar nu este un motiv pentru prea mult optimism.