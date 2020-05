15 oameni, inclusiv 2 americani, au fost arestati si acuzati de o tentativa de "invazie" a Venezuelei

Guaido respinge acuzatiile

Un tanar a murit la o manifestatie

Maduro i-a prezentat la postul public VTV, luni, pe cei doi americani arestati ca fiind "membri ai securitatii" presedintelui Statelor Unite, Donald Trump. El a agitat pasapoartele celor doi suspecti - prezentati ca fiind Luke Denman, in varsta de 34 de ani, si Airan Berry, in varsta de 41 de ani, relateaza AFP.Parchetul venezuelean l-a acuzat anterior pe liderul opozitiei Juan Guaido de faptul ca a recrutat "mercenari" cu fonduri ale acestei tari petroliere blocate prin sanctiuni americane, cu scopul de a urzi o tentativa de "invazie" maritima a Venezuelei."Mercenari" au semnat "contracte" in valoare de 212 milioane de dolari cu bani "furati (intreprinderii petroliere de stat) PDVSA" si "conturi apartinand (Caracasului) care au fost blocate in strainatate", a acuzat in fata presei procurorul general Tarek William Saab, care a acuzat in acest sens un fost militar american - Jordan Goudreau."Acest contract este public. Putem vedea pe el semnatura (...) cetateanului Juan Guaido" si a lui "Jordan Goudreau insusi", a acuzat el, referindu-se la un presupus document dezvaluit de catre o jurnalista venezueleana de la Miami, Patricia Poleo.Reprezentantul Ministerului Public a difuzat de asemenea o inregistrare in care Jordan Goudreau - care a infiintat o societate de securitate intitulata Silvercorp USA - afirma ca o operatiune impotriva lui Maduro este in curs.Maduro a atribuit responsabilitatea planului lui Donald Trump si presedintelui columbian Ivan Duque si a declarat ca americanii Denman si Berry au legaturi cu aceasta societate. Doua persoane au fost arestate duminica, iar alte 13 luni, a precizat el.Juan Guaido a respins luni aceste acuzatii, negand orice legatura cu aceasta societate de securitate. Parchetul a deschis mai multe anchete impotriva lui Juan Guaido - recunoscut presedinte interimar al tarii de catre aproximativ 60 de tari -, insa fara sa emita vreun mandate de arestare.Caracasul a anuntat duminica faptul ca a dejucat, in statul La Guaira (nord), la aproximativ 40 de minute de capitala venezueleana, o tentativa de "invazie pe cale maritima" a unor "mercenari" care veneau din Columbia, cu scopul de a urzi un "puci" impotriva lui Nicolas Maduro. Operatiunea s-a soldat cu moartea a opt "teroristi".Aceasta tentativa de "invazie" intervine la un an de la apelul la revolta adresat de Guaido armatei. La 30 aprilie 2019, el a incercat, in zadar, sa indemne cazarmile la rebeliune impotriva "uzurpatorului" Nicolas Maduro.Potrivit numarului doi al regimului, Diosdado Cabello, capitanul disident Antonio Sequea, care se afla intre cei aproximativ 30 de militari care s-au ridicat la 30 aprilie 2019, a fost arestat luni impreuna cu alte persoane in localitatea de coasta Chuao (Aragua, nord).Puterea chavista il acuza cu regularitate pe Juan Guaido de implicare in "comploturi" impotriva presedintelui socialist, cu ajutorul Columbiei si Statelor Unite.Nicolas Maduro continua sa se bucure de sustinerea Statului Major al armatei, o piesa centrala a sistemului politic venezuelean, dar si de sustinerea Chinei, Rusiei si Cubei.In paralel, un tanar in varstade 21 de ani a fost ucis luni in timpul unei manifestatii impotriva taierilor curentului, recurente la Merida (nord-vest), a anuntat pe Twitter guvernatorul acestui stat, Ramon Guevara, un membru al opozitiei.La sfarsitul lui aprilie, un tanar in varsta de 28 de ani a fost ucis prin impuscare in statul Bolivar (sud), in timpul unor manifestatii impotriva scumpirii preturilor produselor alimentare, pe fondul crizei noului coronavirus.Presa regionala scria atunci si despre alte manifestatii si tulburari legate de disponibilitatea produselor alimentare in statele Monagas (est) si Portuguesa (vest).Aceste manifestatii au loc in plina izolare, impusa din martie de catre Maduro, cu scopul de a opri raspandirea noului coronavirus.Epidemia COVID-19 s-a soldat in Venezuela cu zece morti si 361 de contaminari, potrivit unor date oficiale.Serviciile publice se confrunta cu o adevarata prabusire in aceasta tara petroliera, lovita de o hiperinflatie si care se confrunta cu o grava criza economica si sociala, dupa sase ani de recesiune.