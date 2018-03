68 de oameni au murit in Venezuela intr-un incendiu izbucnit la o sectie de politie, dupa ce detinutii au incercat sa evadeze

Venezuela: 70 reported killed in fire incident followed by riot in Valencia prison pic.twitter.com/rVbh4LT57V - Khalid khi (@khalid_pk) March 29, 2018

Potrivit BBC , mai multi detinut au dat foc unor saltele, in incercarea de a evada din celule.Politia statului Carabobo a folosit gaz lacrimogen pentru a dispersa rudele detinutilor care au inconjurat sectia de politie.Potrivit martorilor, zeci de detinuti ar fi murit intoxicati cu fum. Printre victime s-ar putea numara si femei sau copii care se aflau in vizita la detinuti.Jesus Santander, reprezentant al statului Carabobo, a precizat ca un politist a fost impuscat in timpul incercarii detinutilor de a evada si a adaugat ca pompierii au focul sub control.