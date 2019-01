Atasatul militar al Venezuelei in SUA cere Armatei sa treaca de partea liderului Opozitiei

Ziare.

La cateva zile dupa ce Guaido s-a autoproclamat presedinte interimar pe fondul haosului social si economic din Venezuela , Silva a postat o inregistrare video in care le cere ofiterilor sa treaca de partea acestuia.Guaido a fost recunoscut de SUA, Canada si alte puteri regionale, in timp ce Marea Britanie i-a cerut lui Maduro sa organizeze cat mai curand alegeri anticipate "curate", scrie The Guardian "Ma adresez astazi poporului venezuelean si in special fratilor mei din fortele armate ale tarii sa il recunoasca pe presedintele Juan Guaido ca unic presedinte legitim", spune Silva in mesajul inregistrat la ambasada Venezuelei din Washington Guaida a salutat mesajul lui Silva intr-o postare pe Twitter si i-a incurajat si pe altii sa-i urmeze exemplul. In acelasi timp, ministrul venezuelean al apararii l-a numit pe colonel las si a postat o poza cu el pe care este scris cu rosu si majuscule cuvantul "tradator".Purtatorul de cuvant al Consiliului de Securitate Nationala al SUA, Garrett Marquis, a numit actiunea lui Silva un exemplu al principiului "potrivit caruia rolul armatei este acela de a proteja ordinea constitutionala, nu de a sustine dictatori si de a-si reprima propriul popor".C.S.