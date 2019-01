Banca Angliei l-a impiedicat pe Maduro sa retraga aur in valoare de 1,2 miliarde de dolari

Ziare.

com

Potrivit Bloomberg, care citeaza surse anonime la curent cu acest subiect, aurul constituie o parte semnificativa a rezervelor valutare in valoare de opt miliarde de dolari detinute de catre Banca centrala venezueleana.CNN precizeaza ca nu a putut confirma din surse independente aceste informatii si ca incearca sa obtina o reactie din partea reprezentantilor lui Maduro.Bank of England a luat aceasta decizie dupa ce oficiali americani de rang inalt au indemnat Guvernul britanic sa-i impiedice accesul lui Maduro la activele tarii sale si sa-i ofere acces opozantului Juan Guaido, care s-a autoproclamat "presedinte" interimar al tarii, potrivit Bloomberg.Londra s-a alaturat sambata Statelor Unite, care l-au recunoscut deja, si altor tari care au anuntat ca-l vor recunoaste pe Guaido drept presedinte interimar al Venezuelei, in cazul in care nu se convoaca alegeri in tara in termen de opt zile."Ne aflam alaturi de Statele Unite si afirmam ca Adunarea Nationala (venezueleana) si presedintele sau Juan Guaido sunt cel mai bine plasati sa conduca Venezuela in vederea restaurarii democratiei, economei si libertatii sale", a declarat secretarul de stat britanic Alan Duncan.Banca Angliei a anuntat sambata, intr-un comunicat, ca furnizeaza servicii de pastrarea aurului unei mare numar de clienti, dar ca nu comenteaza cu privire la aceste relatii."In toate operatiunile sale, banca respecta cele mai stricte norme de gestionare a riscului si respecta toate legile in vigoare, inclusiv sanctiunile financiare aplicabile", precizeaza banca in comunicat.Departamentul american al Trezoreriei a anuntat vineri, intr-un comunicat, ca intentioneaza sa foloseasca instrumente economice si diplomatice pentru a se asigura ca toate tranzactiile comerciale cu Guvernul venezuelean sunt "compatibile" cu Guvernul Venezuelei recunoscut de catre Statele Unite si condus de Juan Guaido.