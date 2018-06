Cel putin 17 copii au murit asfixiati intr-un club din Venezuela, unde sarbatoreau sfarsitul anului scolar

Ziare.

Busculada a avut loc sambata dimineata (sambata dupa-amiaza, ora Romaniei) in Clubul de noapte Los Cotorros, situat in cartierul El Paraiso din Caracas, informeaza cotidianul El Nacional.Aproximatv 500 de persoane, in principal adolescenti, participau la o petrecere organizata la sfarsitul anului scolar.In timpul unei altercatii, un individ a aruncat un dispozitiv cu gaze lacrimogene. Din cauza aglomeratiei, multe persoane au ramas blocate in club si s-au asfixiat.Victimele au varste cuprinse intre 16 si 20 de ani.Sapte persoane au fost retinute, a comunicat ministrul venezuelan de Interne, Nestor Reverol.