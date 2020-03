Concluziile trase de un profesor universitar din Venezuela, care s-a luptat timp de 2 zile sa plece din Romania

Ziare.

Este si cazul profesorului universitar Carolina Acosta (de la Georgia University, SUA), care a povestit cat de greu i-a fost sa plece din Romania, in contextul in care numeroase zboruri au fost anulate.Carolina Acosta a venit in Romania pe 9 martie, la Cluj-Napoca, pentru a tine o prezentare in fata studentilor de la Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii.Auzise inca dinainte sa vina in Romania ca in tara noastra au fost depistate cateva cazuri de coronavirus, dar persoanele cu care s-a sfatuit i-au transmis ca nu va avea probleme.Ea povesteste ca, pe 10 martie, totul s-a schimbat, dupa ce s-a decis ca scolile si universitatile sa se inchida."Luasem masa in fata unui semineu superb. Inainte sa ajunga desertul, am auzit ca guvernul roman a inchis scolile. Nu mai era nicio conferinta, niciun seminar, nimic. Pentru ce venisem in Romania nu mai exista deja", a povestit Carolina Acosta pentru Caracas Chronicles Panicata de acest lucru, ea si-a modificat zborul si a decis sa plece din Romania pe 12 martie, pe ruta Cluj - Munchen -> Frankfurt -> Atlanta.Pe 11 martie, ea a mers la facultate, unde ar fi trebuit sa tina acel discurs."Acolo erau doar un angajat de la biblioteca si personalul care facea curatenie. Am tinut discursul de 45 de minute in fata a doi oameni. Fosta mea studenta Andreea, care a organizat conferinta, si in fata omului care filma discursul. Am prezentat fara public. Am predat fara studenti. Am vorbit singura. Pana la finalul prezentarii, am observat ca nici Andreea nu ma mai asculta. Se concentra pe telefonul ei.Am simtit ceva pe sira spinarii si mi-am dat seama ca ceva rau s-a intamplat. Dintr-o optimista convinsa, in cateva ore am devenit o femeie pesimista", a adaugat aceasta.Dupa ce a terminat prezentarea, profesorul universitar din Venezuela avea sa afle ca zborurile ei au fost anulate. A mers de urgenta la hotel, unde a deschis televizorul."Numarul cazurilor continuau sa apara in Romania, iar la aeroport am vazut oameni care tipau la portile inchise. Voiau sa intre in Romania, dar, din moment ce veneau din Italia, nu li se permitea. Am inceput sa ma simt ca intr-un film de groaza. Am baut apa si am plecat din hotel, hotarata sa parasesc Romania cat mai curand posibil", si-a amintit aceasta.Ajunsa la aeroport, ea a primit de la biroul Lufthansa un numar de telefon la care trebuia sa sune pentru a-si reprograma zborurile."L-am rugat pe omul de la ghiseu sa faca ceva. Mi-a spus ca nu poate si a insistat sa sun la numarul de telefon", a mentionat profesorul universitar.Avea sa afle ca Germania a interzis zborurile din Romania si a fost nevoita sa gaseasca de urgenta o alta varianta. S-a gandit sa plece in SUA cu escala la Cracovia, dar nici acest lucru nu a fost posibil.In Cluj nu mai dorea sa ramana, in Germania nu putea ajunge, iar celelalte variante cadeau una dupa cealalta. In cele din urma, a ales varianta sa zboare prin Istanbul."Cand m-am trezit a doua zi, inainte sa zbor, telefonul meu era ca televiziunile din Romania: plin de vesti proaste. Trump a interzis toate zborurile din Europa pentru 30 de zile!", a relatat Carolina Acosta.Dupa doua zile in stres maxim, Carolina Acosta a reusit sa plece din Romania si spune ca a tras cateva concluzii importante."Am invatat ca acest minut este asa cum este, dar nu stiu cum va fi urmatorul si nu il pot controla. Am invatat sa ma tem de telefonul meu, chiar daca depind de el pentru a fi aproape de cei pe care-i iubesc. Am invatat ca pot fi si pesimista. Toate astea le-am invatat intr-o singura zi. Am aterizat la Atlanta cu doua ore inainte ca interdictia de a zbura sa intre in vigoare. Acum am inceput carantina de 14 zile", a incheiat aceasta.