Condamnari in cazul "Operatiunii Jericho", care l-a vizat pe presedintele Maduro

Intre condamnati se afla generalul Oswaldo Hernandez, locotenent-colonelul in retragere Jose Delgado si alti sapte ofiteri din cadrul fortelor aeriene, terestre si Marinei, a precizat miercuri, intr-un comunicat, Tribunalul Suprem.Cea mai inalta jurisdictie a confirmat astfel pedepsele pronuntate in prima instanta, dupa ce Camera de Casatie si o Curte Martiala au respins apelurile depuse de militari, relateaza AFP.Ofiterii, arestati in martie si mai 2014, au fost judecati in legatura cu "pregatirea in 2014 a unei miscari insurectionale si destabilizatoare, intitulata 'Operatiunea Jericho', impotriva Guvernului national".Potrivit unor fragmente din dosar, publicate in presa, planul consta in preluarea controlului unor detasamente militare, arestarea lui Nicolas Maduro si altor conducatori chavisti si organizarea unei mobilizari cetatenesti in vederea rasturnarii Guvernului.Liderul socialist, care denunta cu regularitate planuri de lovituri de stat, a acuzat la inceputul lui decembrie ca Statele Unite au declansat un plan vizand sa-l inlature de la putere, cu ajutorul Columbiei si presedintelui de extrema dreapta din Brazilia Jair Bolsonaro.La randul sau, opozitia acuza cu regularitate Tribunalul Suprem ca se afla in solda lui Maduro.Potrivit ONG-ului pentru apararea drepturlor omului Foro Penal, in venezuela exista 278 de "detinuti politici" - dintre care 80 sunt militari.