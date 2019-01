Venezuela: Papa Francisc face un apel pentru evitarea suferintelor aduse poporului

Cum s-au impartit taberele, pe scena internationala

Ziare.

com

Suveranul Pontif "sprijina toate eforturile intreprinse pentru ca noi suferinte sa nu se produca" venezuelenilor, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al Vaticanului, Alessandro Gisotti."In vizita in Panama, Papa Francisc a aflat vestile cu privire la Venezuela. Suveranul Pontif urmareste indeaproape evolutia situatiei si se roaga pentru victime si pentru toti venezuelenii", se arata in comunicatul Vaticanului.Miercuri, Juan Guaido, liderul Adunarii Nationale, s-a proclamat presedinte interimar al Venezuelei si a fost imediat recunoscut ca atare de catre Washington si de catre alte capitale. Presedintele Nicolas Maduro, care are sustinerea altor lideri internationali, printre care Putin si Erdogan, a ripostat, anuntand ca rupe relatiile diplomatice cu SUA.Maduro s-a instalat in functie in 2013, dupa moartea lui Hugo Chavez, si a fost declarat castigator al alegerilor de anul trecut, din luna mai, pe fondul boicotului opozitiei si al acuzelor de frauda electorala. Situatia este cu atat mai nelinistitoare , cu cat ministrul apararii, Vladimir Padrino, a anuntat ca armata e de partea lui Maduro."Soldatii acestei natiuni nu accepta un presedinte impus de interese obscure sau autoproclamat, cu incalcarea legii", a fost mesajul lansat pe Tweeter.Maduro si suporterii sai acuza SUA ca prin intermediul sanctiunilor economice au impiedicat guvernul sa-si restructureze datoriile si au aruncat tara in criza.Maduro i-a somat pe diplomatii americani sa paraseasca tara in 72 de ore, insa Statele Unite considera ca "fostul presedinte" nu mai are autoritatea pentru a ordona asa ceva.Conflictul diplomatic a inceput imediat ce presedintele american Donald Trump l-a recunoscut pe Guaido ca sef al statului si a facut apel la liderii lumii sa-i urmeze exemplul.Sapte state sud-americane, Brazilia, Colombia, Chile, Peru, Ecuador, Argentina si Paraguay, precum si Canada, au raspuns imediat cererii presedintelui american.Presedintele francez Emmanuel Macron nu a mers pana la capat, in schimb a facut apel la noi alegeri democratice.Marea Britanie a declarat ca alegerile de anul trecut au fost departe de a fi corecte, iar decizia lui Maduro de a rupe relatiile cu SUA este "total inacceptabila".Mexico, Bolivia si Cuba au declarat ca-l sustin pe presedintele Maduro, iar presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan a scris pe Tweeter: "Fratele meu Maduro! Sa ramai demn, noi suntem alaturi de tine."Rusia a condamnat ferm sustinerea pe care puterile straine au aratat-o opozitiei venezuelene, al carei lider s-a proclamat presedinte interimar, sustinand ca este vorba de o incercare de "uzurpare a puterii".China, un investitor major in Venezuela, si-a exprimat opozitia pentru orice fel de interferenta din afara tarii.