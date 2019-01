Criza din Venezuela: Putin si Erdogan il sustin pe Maduro, statele occidentale incurajeaza alegeri libere

Cum se pozitioneaza actorii internationali

Moscova, cel mai vocal sustinator al lui Maduro

Criza sociala si umanitara in Venezuela

Rusia a condamnat ferm sustinerea pe care puterile straine au aratat-o opozitiei venezuelene, al carei lider s-a proclamat presedinte interimar, sustinand ca este vorba de o incercare de "uzurpare a puterii".Moscova acuza incalcarea legilor internationale si sutine ca astfel "se deschide calea catre varsarea de sange", scrie BBC.Juan Guaido s-a proclamat presedinte interimar miercuri, 23 ianuarie, si a fost imediat recunoscut ca atare de catre Washington si de catre alte capitale.Presedintele Nicolas Maduro, care are sustinerea altor lideri internationali, a ripostat, anuntand ca rupe relatiile diplomatice cu SUA Maduro s-a instalat in functie in 2013, dupa moartea lui Hugo Chavez, si a fost declarat castigator al alegerilor de anul trecut, din luna mai, pe fondul boicotului opozitiei si al acuzelor de frauda electorala.Guaido este liderul Adunarii Nationale, parlamentul venezuelean, si s-a prevalat de articolele 233 si 333 din Constitutie, care-i permit sa preia interimatul presedintiei in lipsa presedintelui. Argumentul sau este ca Maduro nu este presedinte legitim, deoarece alegerile au fost incorecte.Conflitul diplomatic a inceput imediat ce presedintele american Donald Trump l-a recunoscut pe Guaido ca sef al statului si a facut apel la liderii lumii sa-i urmeze exemplul.Sapte state sud-americane, Brazilia, Colombia, Chile, Peru, Ecuador, Argentina si Paraguay, precum si Canada, au raspuns imediat cererii presedintelui american.Presedintele francez Emmanuel Macron nu a mers pana la capat, in schimb a facut apel la noi alegeri democratice.Marea Britanie a declarat ca alegerile de anul trecut au fost departe de a fi corecte, iar decizia lui Maduro de a rupe relatiile cu SUA este "total inacceptabila".Mexico, Bolivia si Cuba au declarat ca-l sustin pe presedintele Maduro, iar presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan a scris pe Tweeter: "Fratele meu Maduro! Sa ramai demn, noi suntem alaturi de tine."China, un investitor major in Venezuela, si-a exprimat opozitia pentru orice fel de interferenta din afara tarii.Moscova considera ca Venezuela este cel mai apropiat aliat din regiune, caruia i-a oferit credite de miliarde de dolari si i-a sprijinit industria petroliera si armata. Rusia a luat parte la exercitii militare comune desfasurate pe teritorul Venezuelei.Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dimitri Peskov a spus ca: "Noi consideram ca incercarea de a uzurpa autoritatile suverane ale Venezuela intra in contradictie cu regulile de baza si principiile legislatiei internationale. Maduro este seful legitim al statului."Intr-o declaratie a ministerului de Externe rus, autoproclamarea lui Guaido deschide calea catre anarhie si varsare de sange: "Doar venezuelenii au dreptul de a-si alege viitorul. Inerferenta straina destructiva, mai ales in situatia curenta atat de tensionata, este inaceptabila".Rusia avertizeaza ca o interventie militara a SUA ar fi "aventurism cu consecinte catastrofale ".Cand Trump a fost intrebat daca se gandeste la o interventie militara, a raspus ca nu are acum in vedere acest lucru, dar a adaugat ca "toate optiunile raman pe masa".Intr-o declaratie in care a numit "ilegitima" conducerea lui Maduro, Trump a spus ca: "Poporul Venezuelei s-a exprimat cu curaj impotriva lui Maduro si a regimului acestuia, cerand libertate si domnia legii".In declaratie se mai spune ca se au in vedere sanctiuni dure impotriva lui Maduro.SUA au facut apel la armata venezueleana sa-l sustina pe Guaido, insa pana acum aceasta a ramas fidela presedintelui Maduro.Maduro a acuzat Washingtonul ca incearca sa devina stapanul tarii, iar opozitia este cea care incearca sa dea o lovitura de stat."Am avut parte de destule interventii straine, noi aici avem demnitate, fir-ar sa fie!" a fost mesajul televizat transmis de la palatul prezidential de la Miraflores, loc in care s-au adunat si sustinatorii sai.Ministrul apararii, Vladimir Padrino, a condamnat apelul lui Guaido ca armata sa treaca de partea sa."Soldatii acestei natiuni nu accepta un presedinte impus de interese obscure sau autoproclamat, cu incalcarea legii", a fost mesajul lansat pe Tweeter.Maduro i-a somat pe diplomatii americani sa paraseasca tara in 72 de ore, insa Statele Unite considera ca "fostul presedinte" nu mai are autoritatea pentru a ordona asa ceva.Maduro si suporterii sai acuza SUA ca prin intermediul sanctiunilor economice au impiedicat guvernul sa-si restructureze datoriile si au aruncat tara in criza.Un studiu al Adunarii Nationale publicat in noiembrie 2018 arata ca rata inflatiei pe anul precedent a fost de 1.300.000%.Mii de cetateni au participat miercuri la o manifestatie in sprijinul liderului opozitiei, Juan Guaido.In fata acestora, Guaido a spus, ridicand mana dreapta: "Jur sa-mi asum formal puterile executive nationale, ca presedinte interimar" promitand ca va crea un guvern de tranzitie si ca va organiza alegeri libere.ONG-urile din Venezuela au raportat ca 14 oameni au fost impuscati in timpul protestelor din zilele de marti si miercuri.Venezuela este intr-un colaps economic. Hiperinflatia, lipsa curentului electric si a alimentelor de baza au alungat deja milioane de oameni din tara.Guaido a fost ales in aceasta luna presedinte al Adunarii Nationale, controlate de opozitie.Opozitia a castigat de fapt alegerile din 2015, insa in 2017 Maduro a crea un organism separat, Adunarea Constituanta, unde se afla doar sustinatori de-ai sai, care si-a arogat atributile parlamentului.Legile parlamentului legitim sunt astfel ignorate, si doar cele ale acestei adunari constituante sunt respectate de catre guvern.