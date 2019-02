Criza in Venezuela: Nicolas Maduro propune alegeri anticipate

Ziare.

com

Intr-un discurs adresat sustinatorilor, Maduro a declarat ca Adunarea Constituanta, controlata de partidul de guvernamant, va dezbate posibilitatea convocarii de alegeri anticipate pentru Adunarea Nationala, care este dominata de opozitie.Guaido a cerut noi alegerile prezidentiale dupa ce Maduro au fost reales anul trecut in urma unui scrutin controversat."Vrei alegeri? Vrei alegeri anticipate? Vom avea alegeri parlamentare ", a declarat Maduro la un miting pro-guvernamental de la Caracas.Alegerile legislative sunt programate sa inceapa in 2020."Nu exista nici o dictatura in Venezuela, nici nu va exista", a mai afirmat Maduro.Concomitent, zeci de mii de locuitori din Venezuela au participat sambata la noi proteste antiguvernamentale la Caracas si in alte orase.