Curtea Suprema din Venezuela a deschis o ancheta impotriva presedintelui autoproclamat

Curtea Suprema a deschis o ancheta preliminara in ceea ce il priveste pe Juan Guaido la cererea procurorului general Tarek Saab. Presedintele interimar este acuzat ca a ajutat alte tari sa intervina in problemele interne din Venezuela, relateaza BBC.Avand in vedere ca este presedintele Ansamblului National din Venezuela, Juan Guaido beneficiaza de imunitate, in afara cazului in care investigatia este ordonata de Curtea Suprema. Deschiderea anchetei a fost posibila deoarece cei 32 de membri ai Curtii ii sunt loiali presedintelui Nicolas Maduro.Maduro se confrunta cu o criza politica dupa ce Juan Guaido s-a autoproclamat presedinte interimar.Statele Unite, Canada si majoritatea statelor din America Latina si-au manifestat sustinerea pentru Guaido. Presedintele Nicolas Maduro a fost sustinut sambata, in cadrul unei intalniri a Consiliului de Securitate ONU, de China si Rusia. Maduro a respins apelurile facute de Statele Unite, Canada, statele din America Latina si din Uniunea Europeana pentru organizarea unor noi alegeri. Cel putin 40 de persoane au fost ucise in urma protestelor recente din Venezuela , 26 dintre acestea fiind impuscate de catre fortele pro-guvernamentale, a declarat marti purtatorul de cuvant ONU pentru Drepturile Omului, Rupert Colville.