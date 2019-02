Dupa sanctiunile SUA, Venezuela si-a mutat in Rusia conturile companiei petroliere de stat

Ziare.

com

Aceasta decizie a PDSVA a venit dupa ce SUA au impus, pe 28 ianuarie, noi sanctiuni financiare dure, cu scopul de a bloca accesul presedintelui venezuelean Nicolas Maduro la castigurile tarii de pe urma petrolului.Sustinatorii liderului opozitiei, Juan Guaido, autoproclamat presedinte interimar al Venezuelei, au spus recent ca un fond va fi infiintat pentru a incasa veniturile din vanzarea petrolului venezuelean.Statele Unite si alte peste zece tari, intre care Germania, Spania si Marea Britanie, au recunoscut legitimitatea lui Guaido ca sef de stat. La sfarsitul acestei saptamani si Romania, prin vocea presedintelui Klaus Iohannis, a anuntat aceeasi decizie. Maduro a spus despre opozantul sau ca este o marioneta a SUA care cauta sa dea o lovitura de stat.PDVSA a inceput sa puna presiune pe partenerii sai straini care detin parti in conglomerate de companii din zona principala de productie Orinoco, cerandu-le sa decida rapid daca vor continua cu proiectele, potrivit unor surse apropiate discutiilor.Intre partenerii asociatiilor de tip joint venture se numara Equinor ASA (Norvegia), Chevron Corp (SUA) si Total SA (Franta)."Vrem sa va anuntam oficial noile instructiuni bancare pentru a face plati in dolari americani sau euro", a transmis Fernando De Quintal, vicepresedinte al PDVSA, intr-o scrisoare datata 8 februarie destinata unitatii care supervizeaza asociatiile de companii.Dupa prima runda de sanctiuni financiare impuse Venezuelei in 2017, acestea au reusit sa isi mentina conturile in Statele Unite si Europa. PDVSA a folosit si banci corespondente in SUA si Europa pentru a muta banii in conturi din China.Compania venezueleana si-a anuntat clientii, in urma cu cateva saptamani, legat de noile instructiuni bancare si a inceput mutarea conturilor. Decizia a fost luata in mijlocul tensiunilor cu anumiti parteneri care si-au retras personalul de la Caracas incepand cu luna ianuarie, cand au fost impuse sanctiuni de catre SUA.Sanctiunile au impus companiilor petroliere americane care activau in Venezuela, inclusiv Chevron si Halliburton Co, Baker Hughes al General Electric Co si Schlumberger NV, un termen limita pentru a-si intrerupe toate operatiunile in tara sud-americana.Uniunea Europeana si-a incurajat membrii sa recunoasca guvernul temporar condus de Guaido pana ce vor avea loc alegeri. Europa a mai spus ca poate impune sanctiuni prin care sa ii interzica lui Maduro sa aiba acces la veniturile din petrol.Maduro a controlat colapsul economic din tara membra OPEC (Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol), care a dus la exodul a aproximativ 3 milioane de venezueleni.