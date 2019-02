Dupa violentele din Venezuela, Guaido se intalneste cu vicepresedintele SUA in Columbia

Ziare.

Guaido, cel care se lupta pentru controlul tarii cu presedintele socialist Nicolas Maduro, a mers in Columbia dupa un weekend marcat de violente in care armata venezueleana a blocat ajutoarele umanitare care voiau sa treaca granita din Columbia, anunta CNN.Ministrul de Externe al Columbiei a declarat ca 285 de persoane au fost ranite, 37 fiind internate, dupa ce Garda Nationala a Venezuelei a folosit gaze lacrimogene si gloante de cauciuc asupra protestatarilor in apropierea granitei cu Columbia sambata.Reprezentanta Parlamentului din Venezuela, condus de Guaido, a declarat ca cel putin cinci persoane au murit in ciocnirile cu fortele de securitate de la granita cu Columbia.Michelle Bachelet, Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, a informat ca ar fi vorba despre patru persoane decedate si alte 300 ranite.Duminica a fost o zi mai linistita, cu mici ciocniri care au izbucnit intr-un oras din apropierea granitei cu Columbia. Conform CNN, zeci de persoane au aruncat cu pietre catre fortele de securitate in orasul Urena iar soldatii au raspuns cu gloante de cauciuc."Oamenii sunt uniti pe strazi, mobilizati si alerti in toate colturile tarii. Cer barbatilor si femeilor de buna credinta sa nu isi lase jos garda si sa ramana in lupta pentru a prezerva pacea in Venezuela", a scris Nicolas Maduro pe Twitter.La ajungerea in Bogota, Guaido a afirmat: "Ieri am vazut o crima fara precendent prin arderea ajutoarelor umanitare care au ajuns la punctul de colectare din Columbia si care au fost predate ulterior voluntarilor din Venezuela, care au afirmat ca ajutoarele sunt necesare pentru a salva vieti. Venezuela este din nou in criza iar acest lucru ar fi putut fi schimbat ieri".Guaido a cerut si altor tari sa trimita ajutoare Venezuelei. El a afirmat ca sambata a fost termenul limita pentru a trece ajutoarele umanitare de granita.Columbia a informat sambata noaptea ca toate trecerile de la granita cu Venezuela vor fi inchise duminica si luni pentru ca autoritatile sa evalueze daunele create de Guvernul lui Maduro. Ministrul Comunicatiilor din Venezuela, Jorge Rodriguez, a afirmat duminica, dupa ce fortele de securitate au folosit gaze lacrimogene si gloante de cauciuc, ca fortele de securitate ale tarii au aparat granita intr-un mod "exemplar".Insa Bachelet, oficialul ONU, a afirmat ca violenta a fost excesiva: "Oamenii au fost impuscati si ucisi, altii au rani de la care nu isi vor reveni complet niciodata, unii si-au pierdut ochii. Sunt scene rusinoase.Guvernul din Venezuela trebuie sa isi opreasca fortele din a folosi forta excesiva impotriva protestatarilor neinarmati si a cetatenilor".Vicepresedintele american Mike Pence va calatori in Columbia luni pentru a tine un discurs in fata Grupului de la Lima, compus din lideri ai tarilor latin-americane. Casa Alba a informat ca Pence "va arata sustinerea de neclintit a Statelor Unite fata de presedintele interimar Juan Guaido si va sublinia importanta luptei poporului din Venezuela pentru democratie in fata dictaturii".Un oficial al Casei Albe a informat ca Pence se va intalni cu Guaido luni la Bogota.