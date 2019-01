Fortele lui Maduro sunt acuzate ca au trecut la executii sumare in Venezuela, iar aproape 1.000 de oameni sunt arestati

Ziare.

"Avem numarul verificat, cu nume, prenume, loc si responsabilii prezumtivi, pentru cele 35 de persoane asasinate in cadrul manifestatiilor" care au loc de o saptamana, a declarat Rafael Uzcategui, directorul ONG-ului Provea, in cadrul unei conferinte de presa la Caracas.El a denuntat si opt "executii ilegale" dupa aceste manifestatii, in timpul unor operatiuni politienesti in cartierele sarace. El i-a acuzat pe agentii FAES (Fortele politiei pentru actiuni speciale) de aceste acte criminale.La randul sau, directorul ONG-ului Foro Penal, Alfredo Romero, a vorbit in fata jurnalistilor despre 850 de arestari, dintre care 77 au vizat minori.Potrivit acestuia, autoritatile au efectuat perchezitii in "case ale unor familii sarace, fara niciun mandat judecatoresc" si au efectuat arestari.Cu aceste noi arestari, Foro Penal estimeaza la 976 numarul detinutilor politici din Venezuela.Criza politica din aceasta tara petroliera, ruinata desi a fost cea mai bogata din America Latina, s-a intensificat in ultima saptamana, opozitia intensificandu-si presiunile in favoarea organizarii de alegeri libere.Seful parlamentului controlat de opozitie, Juan Guaido, a invocat un vid de putere - intrucat nu recunoaste al doilea mandat al lui Nicolas Maduro, inceput pe 10 ianuarie - pentru a se proclama presedinte interimar.Beneficiar al unui sustineri internationale in crestere, a SUA, a unei mari parti din Europa si America Latina, Juan Guaido a lansat un apel la doua noi manifestatii de amploare in aceasta saptamana, miercuri si sambata.