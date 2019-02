Guaido spune ca "toate optiunile sunt deschise" dupa ce Maduro a dat foc ajutoarelor umanitare

Ziare.

Camioanele incarcate cu alimente si medicamente din SUA s-au intors in depozitele din Columbia, dupa ce sustinatorii opozitiei nu au reusit sa sparga liniile de la granita formate din trupele loiale lui Maduro, care i-au dispersat cu gaze lacrimogene si gloante din cauciuc, ranind zeci de persoane.Martorii au spus ca barbatii deghizati in haine civile au tras protestatarii cu gloante oarbe, ucigand doi dintre acestia."Evenimentele de astazi ma forteaza sa iau o decizie: sa propun in mod oficial comunitatii internationale ca trebuie sa avem toate optiunile deschise pentru a asigura libertatea tarii noastre", a declarat Guaido pe Twitter.Statele Unite au fost principalul sustinator strain al lui Guaido, care a invocat constitutia Venezuelei pentru a-si asuma presedintia interimara luna trecuta si este acum recunoscuta de majoritatea natiunilor occidentale drept lider legitim al natiunii.Presedintele Donald Trump a afirmat in trecut ca interventia militara in Venezuela este "o optiune", desi Guaido nu a facut referire la aceasta sambata.